"Импотентные европейцы": Трамп репостнул скандальную статью о войне в Украине

Президент США сделал репост статьи New York Post с оскорбительным содержанием, а позже на пресс-конференции сообщил, что Европа движется "в неправильном направлении".

Речь идет о материале New York Post от Доминика Грина, автора статей для Wall Street Journal и научного сотрудника Института исследований внешней политики. Статья вышла под названием Impotent Europeans can only fume as Trump rightly sidelines them from Ukraine deal (Импотентніе/Бессильные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки) и, видимо, очень понравилась Трампу, который раньше часто критиковал издание за то, что они критиковали его.

Репост Дональда Трампа Фото: Скриншот

Трамп сделал репост. А спустя несколько часов на встрече с журналистами президент США заявил, что "Европе следует быть очень осторожной".

"Мы хотим сохранить Европу. Но Европа движется в неправильном направлении. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно изменилась", — заявил Трамп.

Дональд Трамп раскритиковал Европу

Также он упомянул войну в Украине в уже привычном ключе, сообщив, что если бы он был президентом, то война бы не началась. Но при этом вспомнил, что именно он, а не Барак Обама дал Украине "Джавелины", тогда как Обама "не дал ничего".

"Байден дал Украине 350 миллиардов долларов. Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, я им сначала дал "Джавелины", чтобы они подбили танки", — заявил Трамп.

Также он уже привычно обругал журналистку ABC News за то, что она спросила его о ударах по лодкам у берегов Венесуэлы. В Пентагоне продолжают утверждать, что эти суда перевозят наркотики, но доказательств не предоставляют.

Трамп заявил, что это "фейковые новости" и сообщил журналистке, что она самая "отвратительная журналистка на свете".

"Ты отвратительный, ужасный репортер. С тобой всегда одно и то же", - сообщил Трамп.

Напомним, переговоры лидеров европейских стран состоялись в Париже. Владимир Зеленский покинул переговоры, не дав комментариев медиа. Уже позже глава государства в соцсетях рассказал, что именно обсуждал с коллегами во время встречи.

Позже Зеленский заявил о том, что Украина не имеет права отдавать свои территории другим государствам "по Конституции, международному и моральному праву".