"Імпотентні європейці": Трамп репостнув скандальну статтю про війну в Україні

Президент США зробив репост статті New York Post з образливим змістом, а пізніше на прес-конференції повідомив, що Європа рухається "в неправильному напрямку".

Йдеться про матеріал New York Post від Домініка Гріна, автора статей для Wall Street Journal і наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики. Стаття вийшла під назвою Impotent Europeans can only fume as Trump rightly sidelines them from Ukraine deal (Імпотентні/Безсилі європейці можуть тільки злитися, коли Трамп справедливо усуває їх від української угоди) і, мабуть, дуже сподобалася Трампу, який раніше часто критикував видання за те, що вони критикували його.

Репост Дональда Трампа Фото: Скриншот

Трамп зробив репост. А через кілька годин на зустрічі з журналістами президент США заявив, що "Європі слід бути дуже обережною".

"Ми хочемо зберегти Європу. Але Європа рухається в неправильному напрямку. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінилася", — заявив Трамп.

Дональд Трамп розкритикував Європу

Також він згадав війну в Україні у вже звичному ключі, повідомивши, що якби він був президентом, то війна б не почалася. Але при цьому згадав, що саме він, а не Барак Обама дав Україні "Джавеліни", тоді як Обама "не дав нічого".

"Байден дав Україні 350 мільярдів доларів. Знаєте, що я їм дав? Нічого. Ну, я їм спочатку дав "Джавеліни", щоб вони підбили танки", — заявив Трамп.

Також він уже звично вилаяв журналістку ABC News за те, що вона запитала його про удари по човнах біля берегів Венесуели. У Пентагоні продовжують стверджувати, що ці судна перевозять наркотики, але доказів не надають.

Трамп заявив, що це "фейкові новини" і повідомив журналістці, що вона "найогидніша журналістка на світі".

"Ти огидний, жахливий репортер. З тобою завжди одне й те саме", — повідомив Трамп.

Нагадаємо, переговори лідерів європейських країн відбулися в Парижі. Володимир Зеленський покинув переговори, не давши коментарів медіа. Уже пізніше глава держави в соцмережах розповів, що саме обговорював із колегами під час зустрічі.

Пізніше Зеленський заявив про те, що Україна не має права віддавати свої території іншим державам "за Конституцією, міжнародним і моральним правом".