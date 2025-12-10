Выборы за 60-90 дней: зачем Трампу голосование под обстрелами и почему Зеленский готов не отказываться

Выборы во время войны снова оказались в центре украинской и международной повестки дня. Владимир Зеленский заявил о готовности идти на голосование при условии гарантий безопасности от США. Фокус выяснил, зачем Дональд Трамп настаивает на президентских выборах именно сейчас, как они могут состояться в условиях полномасштабной войны и почему эксперты видят в этом потенциальную выгоду прежде всего для Кремля.

Президент Владимир Зеленский впервые за последние месяцы четко обозначил свою позицию относительно возможности проведения выборов в Украине во время войны. Его заявление прозвучало на фоне новой волны критики из-за рубежа, в частности со стороны Дональда Трампа, который публично призвал Киев организовать голосование и обвинил украинскую власть в затягивании политического процесса. В ответ на это Зеленский подчеркнул, что не держится за власть и "всегда готов" к выборам, но Украина не может провести их любой ценой — безопасность граждан и легитимность процесса являются ключевыми.

По словам президента, решение о выборах не может приниматься на политических эмоциях или чужих ультиматумах. Украина живет в условиях постоянных атак, имеет миллионы переселенцев и сотни тысяч военных, находящихся на передовой, — и все это делает традиционный избирательный процесс практически невозможным без широкой международной поддержки. Зеленский подчеркнул, что проинформировал партнеров, прежде всего США, о том, в каких именно гарантиях нуждается страна для организации голосования. Речь идет о защите избирательных участков, логистических возможностях для военных и граждан за рубежом, работе международных миссий наблюдателей, а также технических ресурсах, которые Украина не может выделить самостоятельно во время полномасштабной войны.

"Если США и, при необходимости, европейские партнеры обеспечат безопасность, Украина будет готова к выборам за 60-90 дней", — заявил Зеленский, объясняя, что это реалистичный срок для подготовки после получения всех необходимых гарантий. Он также опроверг утверждения о том, что якобы избегает выборов или "цепляется за кресло". По словам главы государства, вопрос стоит не в персоналиях, а в ответственности перед военными и гражданскими, которые имеют право участвовать в процессе, определяющем будущее страны.

Параллельно президент обратился к парламенту с предложением подготовить законодательные изменения, которые бы позволили провести выборы в военное время таким образом, чтобы никто не мог поставить под сомнение их законность или результаты. В частности, речь идет о процедурах голосования для армии во время боевых действий, механизмах участия внутренне перемещенных лиц и граждан, находящихся за рубежом, а также адаптации избирательных процедур к угрозам, которые создает Россия.

Таким образом, заявление Зеленского стало одновременно и ответом на внешнее политическое давление, и сигналом внутренней политической системе. Украина демонстрирует готовность к выборам, но подчеркивает: они возможны только тогда, когда не будут угрожать жизни людей и будут иметь международное доверие. Впервые с начала полномасштабной войны избирательная тема начала переходить из плоскости теоретических дискуссий в практические условия, выполнение которых зависит не только от Киева, но и от его ключевых союзников.

Выборы во время войны: на что рассчитывает Трамп и к чему готов Зеленский

Политолог Игорь Рейтерович напоминает, что Дональд Трамп не впервые возвращается к риторике о необходимости выборов в Украине. По его словам, подобные заявления звучали и раньше, но нынешняя активизация связана с тем, что вопрос выборов прямо прописан в так называемом "мирном плане" США.

"Американская логика выглядит просто: перед заключением мирного соглашения должен быть политик с подтвержденной легитимностью — или действующий президент Зеленский, или другая избранная фигура. Такой подход нужен Вашингтону во избежание ситуации, когда преемник придет к власти после подписания договора и скажет: "Я этого не подписывал и выполнять не буду". Поэтому выборы в американском видении должны стать частью более широкого мирного пакета", — говорит Фокусу политолог.

По мнению эксперта, Зеленский реагирует на эти сигналы потому, что отказаться от этого пункта практически невозможно: он есть во всех вариациях предложенного "мирного плана", и Трамп лишь напомнил о нем публично. В такой ситуации, говорит Рейтерович, президент пытается перехватить инициативу и показать, что Украина не против выборов, но при одном ключевом условии — безопасности. А безопасность в этом случае означает перемирие или хотя бы полноценное прекращение огня. Логика проста: "Вы гарантируете прекращение огня — мы рассматриваем возможность выборов".

Политолог добавляет, что в определенном смысле проведение выборов в такие моменты может быть даже политически выгодным Зеленскому, если он планирует второй раз баллотироваться. В условиях войны административные ресурсы и ограничения, которые действуют для всех политических сил, невольно играют в пользу действующей власти. Однако Рейтерович уточняет: есть ли у президента именно такой расчет — сказать трудно. Ему больше кажется, что это попытка не отдавать инициативу американцам и не выглядеть стороной, которая отказывается от требований партнеров.

"Зеленский фактически говорит: "Проблем нет, вот перечень условий. Если вы их обеспечите — мы готовы". Теперь, "мяч оказался на поле США", — продолжает эксперт.

В то же время он предупреждает, что в нынешней ситуации такие выборы могут играть в пользу России. Путин может надеяться, что избирательный процесс посеет внутреннее напряжение, отвлечет общество от обороны, а сам Кремль тем временем будет готовиться к новой эскалации — даже если формально будет действовать перемирие.

Президентские выборы: как это должны происходить во время войны

Вопрос об оппонентах Зеленского, которые могли бы реально участвовать в выборах, Рейтерович не считает критическим: потенциальные кандидаты могут появиться в любой момент. Другие политики также могут выдвинуться. Но в экспертной среде допускают, что настоящие оппоненты могут просто не иметь возможности полноценно воспользоваться избирательной кампанией в условиях войны. В таком случае выборы превратятся в условный плебисцит — попытку быстро подтвердить легитимность действующего президента "в один тур" и двигаться дальше. Этот сценарий, по словам политолога, также может быть частью расчетов, но он не считает, что инициатива здесь исходит от Украины: "Мы скорее подхватываем то, что предлагают США".

И все же, замечает Рейтерович, главный вопрос — смогут ли Соединенные Штаты реально обеспечить те гарантии безопасности, о которых идет речь. Он сомневается, что это технически возможно. В таком случае вся дискуссия может завершиться на уровне заявлений. Но при этом, отмечает эксперт, обвинить Украину в нежелании проводить выборы не получится — логика Киева понятна и абсолютно оправдана.

Комментируя исторические примеры, Рейтерович напоминает: выборы во время войны проводились в США и Великобритании во время Второй мировой. Однако эти кейсы нельзя сравнивать с украинским: Соединенные Штаты голосовали, когда боевые действия на их территории вообще не происходили, а британские выборы прошли на финальном этапе войны, когда нацистская Германия уже фактически была разбита. Черчилль даже прибыл на Потсдамскую конференцию с конкурентом Эттли, но был вынужден уехать, когда узнал, что проиграл выборы.

Впрочем, отмечает эксперт, ситуация Украины уникальна: ни одна страна в современной истории не проводила выборы в таких масштабных боевых условиях. Это, по его словам, "абсолютный нонсенс" — и еще один аргумент в пользу того, что выборы в Украине возможны только после реального обеспечения безопасности.

Выборы президента Украины — игра Кремля и выгода США

Политолог Виктор Таран резко критикует то, как цивилизованный мир реагирует на российскую войну и информационные манипуляции Москвы. По его мнению, Россия успешно заставляет западные столицы, а вместе с ними и Украину, действовать в выгодной ей логике — и это становится опасным трендом.

Говоря о дискуссии относительно выборов в Украине, Таран отмечает: настоящая позиция цивилизованного мира должна быть однозначной — выборы возможны только после наступления мира и подписания соответствующего договора. Любые другие форматы, по его мнению, — или популизм, или прямое подыгрывание российскому сценарию.

"Проводить выборы в условиях, когда продолжаются боевые действия, — абсурд. Это прежде всего должна говорить Украина, а не демонстрировать готовность любой ценой. Такая позиция — танцы под свирель России", — говорит Фокусу политолог.

Он напоминает, что страна имеет разрушенную инфраструктуру, перебои со светом и водой, и в таких условиях говорить о "готовности" к выборам — некорректно и опасно.

По его убеждению, эту позицию должны четко озвучивать не только Киев, но и Европа и Соединенные Штаты: выборы возможны только после установления условий безопасности, возвращения беженцев и обеспечения устойчивого перемирия.

"Без этого это невозможно. И все это прекрасно понимают", — добавляет он.

Таран утверждает, что настаивание на выборах — часть более широкой стратегии: объяснить, почему Запад "не может" быстро обеспечить Украине мир. По его мнению, реальная причина — экономические интересы.

"Им выгодна война. Россия раскрутила свою экономику на длинную дистанцию: есть мобилизационные ресурсы, промышленность работает, 40% бюджета — на войну, создаются новые учебные центры, в том числе "корпорации БПЛА". Они готовятся к долгой войне", — говорит эксперт.

На этом фоне, считает Таран, Украина должна была бы честно коммуницировать с собственным обществом: война продлится минимум еще полгода или дольше, и впереди — сложный период до лета. Однако такие заявления непопулярны, поэтому власть их избегает.

Политолог также объясняет, почему Трамп активно подогревает тему выборов. Он обращает внимание на разницу между украинской и американской коррупцией: когда в Украине фигурантов резонансных дел увольняют и возбуждают уголовные производства, то в США, по его словам, часть ближайшего окружения Трампа ведет переговоры с россиянами о создании совместных корпораций — "элитной коррупции", которая фактически предполагает "продажу Украины" в обмен на будущие бизнес-преференции.

"Американцы хотят как можно быстрее сесть за стол переговоров и торговать. В погоне за деньгами они не видят ни интересов Украины, ни Европы", — говорит Таран.

Он предупреждает: такая политика не решает глубинных причин конфликтов, а лишь ведет к новым эскалациям. В качестве примера он приводит Таиланд и Камбоджу, где после "заморозки" бизнес-войны конфликт снова вспыхнул, а также Израиль, который возобновил удары по ХАМАСу из-за невыполнения договоренностей.

"Две из "восьми войн", которые, по заявлениям Трампа, якобы были остановлены, уже снова разразились", — отмечает политолог.

В случае Украины, говорит Таран, остановить эскалацию и перейти к реальным переговорам возможно только после стабилизации фронта. Для этого, по его мнению, необходимо выполнить три шага.

Первый — честно заявить обществу, что война продлится минимум полгода или даже больше.

Второй — увеличить армию минимум на 500 тысяч человек, включая прекращение неконтролируемого выезда молодежи и реальные меры в отношении уклонистов.

Третий — начать переговоры с европейскими государствами о возвращении украинцев домой.

"Фронт нуждается в людях. У нас есть чем воевать, но часто некем. И если этого не будет сделано — фронт и дальше будет двигаться к Днепру. Это происходит каждый день. Путин это видит и радуется", — заключает эксперт.

Напомним, во время этой пресс-конференции Зеленский заявил, что готов к энергетическому перемирию с Россией, если и в Кремле готовы.