Украина готова к выборам и рождественскому перемирию: Зеленский назвал главное условие (видео)

Если между Украиной и Россией будет достигнута договоренность о перемирии на определенный необходимый срок, то выборы в Украине состоятся. В то же время Киев поддерживает идею канцлера Германии Фридриха Мерца о введении Рождественского перемирия.

Однако Украине нужна возможность провести выборы с легитимным результатом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам, я готов к выборам, и чтобы народ был готов — нужно сотрудничество законодателей по изменениям законов, но самое главное это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом. Для этого нужна инфраструктура безопасности", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул: если будет перемирие — будут выборы.

Президент Украины отметил, что вопрос всеукраинского референдума по одобрению мирного соглашения пока не стоит на повестке дня.

Відео дня

"Мы пока не говорим о референдуме. Сложный документ — сложные решения. Мы пробуем сделать все, чтобы и без того непростую жизнь, которая есть у украинцев из-за войны, не усложнять теми или иными решениями", — пояснил Зеленский.

Украина поддерживает идею Рождественского перемирия

В то же время он отметил, что Украина поддерживает идею введения Рождественского перемирия, но это зависит также и от политической воли России.

"Много вещей в этом смысле зависит от политической воли России, но и многое зависит от наших наработок по документам", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 12 декабря Михаил Подоляк рассказал, когда в Украине могут пройти выборы.

15 декабря Фридрих Мерц призвал Россию объявить рождественское перемирие.