"Оставьте украинский народ в покое": Мерц призвал Россию объявить рождественское перемирие

Канцлер ФРГ призвал Россию прекратить огонь на Рождество, надеясь на проявление человечности со стороны Путина.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию устроить перемирие на Рождество. Он заявил об этом на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мерц призвал Путина к рождественскому перемирию

"От России зависит, удастся ли нам добиться прекращения огня к Рождеству или нет. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы без обиняков обратиться к российскому правительству и президенту России: пожалуйста, оставьте украинский народ в покое на Рождество, потому что бомбардировки больниц, детских садов, энергетической инфраструктуры продолжаются почти без исключения. Бомбы падают, и это терроризм против мирного населения. Возможно, у российского правительства еще остались остатки человечности, и оно оставит украинцев в покое хотя бы на Рождество. Это может стать началом разумных конструктивных переговоров для достижения мира в Украине", – заявил Мерц на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также он отметил, что сейчас наблюдается большая дипломатическая динамика с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

"У нас есть реальная возможность для мирного процесса по Украине, но это пока лишь нежный росток. Нам нужно беречь его, но это реальная возможность. В последние недели и дни мы очень усердно работали над достижением и подготовкой пути к прекращению огня. Мы знаем цену войны, и пришло время поговорить о цене мира", - сказал Мерц.

Напомним, в Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США с участием Президента Украины Владимира Зеленского. После президент Украины заявил, что вопрос территорий остается "болезненным".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что Россия не хочет работать над заключением перемирия, поскольку Москва стремится к долгосрочному миру.