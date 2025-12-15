"Залиште український народ у спокої": Мерц закликав Росію оголосити різдвяне перемир'я

Канцлер ФРН закликав Росію припинити вогонь на Різдво, сподіваючись на прояв людяності з боку Путіна.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц закликав Росію влаштувати перемир'я на Різдво. Він заявив про це на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

Мерц закликав Путіна до різдвяного перемир'я

"Від Росії залежить, чи вдасться нам домогтися припинення вогню до Різдва чи ні. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб без натяків звернутися до російського уряду і президента Росії: будь ласка, залиште український народ у спокої на Різдво, бо бомбардування лікарень, дитячих садочків, енергетичної інфраструктури тривають майже без винятку. Бомби падають, і це тероризм проти мирного населення. Можливо, у російського уряду ще залишилися залишки людяності, і він залишить українців у спокої хоча б на Різдво. Це може стати початком розумних конструктивних переговорів для досягнення миру в Україні", — заявив Мерц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Також він зазначив, що зараз спостерігається велика дипломатична динаміка з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

"У нас є реальна можливість для мирного процесу по Україні, але це поки що лише ніжний паросток. Нам потрібно берегти його, але це реальна можливість. В останні тижні і дні ми дуже старанно працювали над досягненням і підготовкою шляху до припинення вогню. Ми знаємо ціну війни, і настав час поговорити про ціну миру", — сказав Мерц.

Нагадаємо, у Берліні відбувся другий раунд переговорів із представниками США за участю Президента України Володимира Зеленського. Після президент України заявив, що питання територій залишається "болючим".

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія не хоче працювати над укладенням перемир'я, оскільки Москва прагне довгострокового миру.