Переговори в Берліні: Зеленський назвав питання територій "болючими"

У Берліні завершилася пресконференція Фрідріха Мерца і Володимира Зеленського. Також стало відомо, що Емманюель Макрон візьме участь у переговорах у Берліні, в яких також візьме участь голова НАТО.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, охарактеризував територіальне питання як болюче для вирішення. Він заявив, що, на його думку, США нічого не вимагали щодо територій, а просто задовольнили вимоги Росії, повідомляє Sky News.

Це сталося після того, як офіційний представник заявив, що питання, які стосуються території, як і раніше, залишаються невирішеними, і американська команда розглядає їх як центральне питання для Росії.

У своєму вступному слові Зеленський сказав: "Не всі питання прості".

"Існують дуже складні питання, особливо коли йдеться про територіальні суперечки. Дуже важливо, щоб ми всі працювали над цим, щоб подібні питання вирішувалися справедливо", — додав він.

Він повідомив журналістам, що сьогодні відбулося кілька раундів переговорів, і попереду ще багато інших.

"Ми працюємо цілодобово", — сказав Зеленський.

Президент України заявив, що переговори були складними, але важливими, і під час обговорень було виявлено повагу до його країни.

Зеленський каже, що гарантії безпеки мають важливе значення для укладення угоди, і додає, що існують різні позиції щодо території, але наполягає на тому, що Україна готова працювати над укладенням міцної мирної угоди.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що без Дональда Трампа не було б тієї "позитивної динаміки", яка спостерігалася під час переговорів у Берліні.

І заявив, що зараз "у нас є шанс на справжній мир в Україні".

Він додає, що сподівається на подальший прогрес сьогодні ввечері під час вечері з європейськими лідерами, при цьому питання про територіальні поступки залишається ключовим.

Також стало відомо, що ввечері 12 грудня європейські лідери зустрінуться з Володимиром Зеленським, щоб отримати оновлену інформацію щодо останніх переговорів між Україною та США.

В офісі Емманюеля Макрона підтвердили, що французький президент буде серед лідерів, які візьмуть участь у переговорах.

Крім того, було оголошено, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі щодо України. Серед інших лідерів, які візьмуть участь у заході, будуть сер Кір Стармер і прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна категорично відкинула ініціативу США щодо створення на Донбасі так званої "демілітаризованої економічної зони", розцінюючи її як загрозу національній безпеці.

А прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія не хоче працювати над укладенням перемир'я, оскільки Москва прагне довгострокового миру.