Україна готова до виборів та різдвяного перемир'я: Зеленський назвав головну умову (відео)

Якщо між Україною та Росією буде досягнуто домовленості щодо перемир'я на певний необхідний термін, то вибори в Україні відбудуться. Водночас Київ підтримує ідею канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо запровадження Різдвяного перемир'я.

Проте Україні потрібна можливість провести вибори з легітимним результатом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам, я готовий до виборів, і щоб народ був готовий — потрібна співпраця законодавців щодо змін законів, але найголовніше це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна безпекова інфраструктура", — сказав Зеленський.

Він підкреслив: якщо буде перемир'я — будуть вибори.

Президент України зазначив, що питання всеукраїнського референдуму щодо схвалення мирної угоди поки не стоїть на порядку денному.

"Ми поки що не говоримо про референдум. Складний документ — складні рішення. Ми пробуємо зробити все, щоб і без того непросте життя, яке є в українців через війну, не ускладнювати тими чи іншими рішеннями", — пояснив Зеленський.

Україна підтримує ідею Різдвяного перемир'я

Водночас він зауважив, що Україна підтримує ідею запровадження Різдвяного перемир'я, але це залежить також й від політичної волі Росії.

"Багато речей в цьому сенсі залежить від політичної волі Росії, але й багато залежить від наших напрацювань щодо документів", — наголосив Зеленський.

