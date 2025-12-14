Графики отключений электроэнергии на 15 декабря: у кого не будет света более 7 часов (фото)

15 декабря в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях максимальная продолжительность отключений составит до 7 часов.

Как сообщает Укрэнерго, завтра по всей стране будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничения электропотребления для промышленных предприятий. В компании напоминают, что точное время и продолжительность отключений по конкретному адресу можно узнать на сайтах облэнерго в регионах.

Жителей призывают экономно использовать электроэнергию в периоды подачи по графику.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях отключения будут применяться для всех 12 подчиненных, а максимальная продолжительность обесточивания будет достигать 7 часов. Энергетики советуют жителям следить за обновлениями и готовиться к отключениям.

Графики отключений света 15 декабря — Киев

Когда не будет света 15 декабря в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света 15 декабря — Киевская область

Когда не будет света 15 декабря в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света 15 декабря — Днепропетровская область

Когда не будет света 15 декабря в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Стоит отметить, что по сообщению ДТЭК, после массированного удара электроснабжение восстановили почти для 100 тысяч семей в Одесской области. Также частично запитали объекты критической инфраструктуры. В целом, энергетики области продолжают работать над устранением последствий атаки.

Напомним, по словам главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, сейчас уменьшить количество отключений в Одесской области до менее чем трех — четырех очередей вряд ли реально.

Также Фокус писал, что причины различий в графиках отключения электроэнергии разных регионов обусловлены последствиями российских обстрелов