Графіки відключень електроенергії на 15 грудня: у кого не буде світла близько 7 годин (фото)

15 грудня у більшості регіонів України запровадять погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів. У Києві, Київській та Дніпропетровській областях максимальна тривалість відключень становитиме до 7 годин.

Як повідомляє Укренерго, завтра по всій країні будуть діяти графіки погодинних відключень для побутових споживачів і обмеження електроспоживання для промислових підприємств. В компанії нагадують, що точний час та тривалість відключень за конкретною адресою можна дізнатися на сайтах обленерго у регіонах.

Мешканців закликають економно використовувати електроенергію у періоди подачі за графіком.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", — йдеться в дописі.

За даними ДТЕК, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях відключення застосовуватимуться для всіх 12 підчерг, а максимальна тривалість знеструмлення сягатиме 7 годин. Енергетики радять мешканцям стежити за оновленнями та готуватися до відключень.

Графіки відключень світла 15 грудня — Київ

Коли не буде світла 15 грудня у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла 15 грудня — Київська область

Коли не буде світла 15 грудня у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла 15 грудня — Дніпропетровська область

Коли не буде світла 15 грудня у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Варто зазначити, що за повідомленням ДТЕК, після масованого удару електропостачання відновили майже для 100 тисяч родин в Одеській області. Також частково заживили об’єкти критичної інфраструктури. В цілому, енергетики області продовжують працювати над усуненням наслідків атаки.

Нагадаємо, за словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева, наразі зменшити кількість відключень в Одеській області до менш ніж трьох — чотирьох черг навряд чи реально.

Також Фокус писав, що причини відмінностей у графіках відключення електроенергії різних регіонів зумовлені наслідками російських обстрілів