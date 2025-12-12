"Несправедливі" графіки: в "Укренерго" пояснили, чому українцям по-різному відключають світло

Тема нібито несправедливо сформованих графіків вимкнення світла, які суттєво відрізняються в різних регіонах України, хвилює громадян не менше, ніж самі вимкнення.

Причини відмінностей у графіках відключення електроенергії різних регіонів зумовлені наслідками російських обстрілів, пояснили в "Укренерго", відповідаючи на численні запитання абонентів.

"Застосовуючи тактику "випаленої землі", Росія систематично знищує об'єкти генерації в прифронтових і прикордонних з нею регіонах, а також завдає ударів по інфраструктурі передачі та розподілу електроенергії. Іншими словами — мета ворога не тільки зробити так, щоб на певній території України не було працюючих електростанцій, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно", — ідеться в роз'ясненні компанії.

Підкреслюється, що енергосистему України не проєктували з урахуванням такого сценарію, а можливості для передавання енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені.

"Навіть без атак на мережі передачі та розподілу передати необхідний обсяг електроенергії, скажімо, від Рівненської АЕС до Харкова — було б проблематично. Тому що сотні кілометрів ліній електропередачі та підстанційне трансформаторне обладнання фізично не можуть працювати з такими рівнями напруг", — кажуть енергетики.

Рятувальники гасять пожежу після прильоту по енергооб'єкту в Одеській області Фото: ДСНС

Однак атаки російських окупантів на енергетичні об'єкти не припиняються, що ще більше ускладнює ситуацію.

Тому, пояснюють енергетики, щоб частково розвантажити мережі, доводиться запроваджувати обмеження в регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.

В областях, за якими така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. Ба більше, там навіть можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати регіонам, де генерація і мережі передачі та розподілу електроенергії найбільш пошкоджені.

"Тож якщо ви бачите відмінності в тривалості відключень у різних областях — це не тому, що хтось "неправильно" розподілив доступний обсяг електроенергії або склав "несправедливі" графіки. Така ситуація склалася через наслідки ворожих обстрілів, через цілеспрямований намір агресора занурити українців у темряву", — наголосили в "Укренерго", запевнивши, що співробітники компанії роблять усе можливе, щоб світло було в кожній оселі, а аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають цілодобово.

