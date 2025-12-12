"Несправедливые" графики: в "Укрэнерго" объяснили, почему украинцам по-разному отключают свет

Тема якобы несправедливо сформированных графиков отключения света, которые существенно отличаются в разных регионах Украины, волнует граждан не меньше, чем сами отключения.

Причины отличий в графиках отключения электроэнергии разных регионов обусловлены последствиями российских обстрелов, объяснили в "Укрэнерго", отвечая на многочисленные вопросы абонентов.

"Применяя тактику "выжженной земли", Россия систематически уничтожает объекты генерации в прифронтовых и приграничных с ней регионах, а также наносит удары по инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии. Иными словами – цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально сложно", – говорится в разъяснении компании.

Подчеркивается, что энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария, а возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров достаточно ограничены.

"Даже без атак на сети передачи и распределения передать необходимый объем электроэнергии, скажем, от Ровенской АЭС в Харьков – было бы проблематично. Потому что сотни километров линий электропередачи и подстанционное трансформаторное оборудование физически не могут работать с такими уровнями напряжений", – говорят энергетики.

Спасатели тушат пожар после прилета по энергообъекту в Одесской области Фото: ГСЧС

Однако атаки российских оккупантов на энергетические объекты не прекращаются, что еще больше усложняет ситуацию.

Поэтому, объясняют энергетики, чтобы частично разгрузить сети, приходится вводить ограничения в регионах по пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.

В областях, по которым такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. Более того, там даже возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать регионам, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии наиболее повреждены.

"Так что если вы видите отличия в длительности отключений в разных областях – это не потому, что кто-то "неправильно" распределил доступный объем электроэнергии или составил "несправедливые" графики. Такая ситуация сложилась из-за последствий вражеских обстрелов, из-за целенаправленного намерения агрессора погрузить украинцев во тьму", – подчеркнули в "Укрэнерго", заверив, что сотрудники компании делают все возможное, чтобы свет был в каждом доме, а аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются круглосуточно.

