Воздушная тревога в Украине будет работать по-новому: что изменится

Продолжительность тревог в общинах, где в конкретный момент нет реальной угрозы, сократится. Она будет звучать только в тех районах, где опасность реальна.

Новая система оповещения о воздушной тревоге на первом этапе уже прошла тестирование в 13 регионах, а теперь расширена на все области, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Порайонное оповещение об угрозе с воздуха запустила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с Воздушными силами и областными военными администрациями.

Разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

По словам Свириденко, об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев.

"Новый подход существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской — более чем на месяц в некоторых общинах", – написала Свириденко в соцсетях.

Глава правительства подчеркивает, что это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах.

Она добавила, что передача сигнала от Воздушных сил к ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8–15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

В Киевской области дифференцированный сигнал тревоги действует с 24 июня. Сигнал тревога звучит только жителей тех районов, для которых угроза реальна.

Напомним, 11 декабря в Киеве прогремел взрыв, хотя воздушной тревоги не объявляли.