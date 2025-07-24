В Киевской области теперь дают тревогу по районам: что известно о новой системе (скриншоты)

С 24 июля сигнал воздушной тревоги в Киевской области — дифференцированный. То есть об угрозе предупреждают жителей только тех районов, для которых она реальна.

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"Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, находящуюся под непосредственной угрозой, а не по всей Киевской области", — уточнил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Новую систему протестировали совместно с Воздушными силами и ГСЧС ночью на 24 июля. Руководитель ОВА отметил, что отработала она "надежно и без сбоев".

"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, отвечающего требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и остальных сфер, касающихся война — всех", — подчеркнул Калашник.

Карта воздушных тревог, на которой видно, как работает дифференцированная система Фото: Николай Калашник/Telegram

В Киевской области продолжают модернизацию всей региональной системы оповещения. Новая архитектура включает современное оборудование, цифровые каналы связи и резервное питание, которое обеспечивает автономную работу даже без света.

"Наша цель — чтобы каждая община Киевщины была вовремя предупреждена и защищена", — добавил председатель обладминистрации.

Как свидетельствуют сообщения в Telegram-канале Киевской ОВА, ночью отдельно объявляли тревогу в Броварском и Бориспольском районе, а потом так же отдельно дали отбой. Позже такая же ситуация была с Белоцерковским и Обуховским районами.

Публикация в соцсети X о новой системе Фото: Скриншот

В ZN.UA передали, что весной 2024 года им сообщали в КГГА о технической настройке и развертывании сотен конечных точек оповещения по городу и области. Ожидалось, что новая система позволит предупреждать об угрозах отдельные группы населения.

В КГГА информировали, что во время проектирования системы проводили акустические исследования во всех районах Киева, чтобы определить точки с наилучшим охватом. Это позволило создать карту размещения громкоговорителей и технического оборудования, чтобы охватить даже районы с плотной застройкой.

Другой пост о дифференцированной системе в X Фото: Скриншот

В администрации отмечали, что система способна работать автономно с использованием ИИ — даже в условиях, если полностью исчезнет свет или связь.

Однако в самом Киеве, как свидетельствуют ночные сообщения о тревоге, новую систему еще не запустили. Сообщалось об опасности для всего города, как и раньше.

Напомним, 23 июля произошла курьезная ситуация в Киевской области из-за любителя экстрима. Местные жители перепутали парашютиста с "Шахедом" из-за звука, который издавал его летательный аппарат.

Ночью на 24 июля ВС РФ ударили по Черкассам ракетами, пострадали семь человек, среди них — ребенок. Также враг совершил массированную атаку "Шахедов" по Одессе, разрушена девятиэтажка и горел "Привоз".