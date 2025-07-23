"Нестандартная ситуация": под Киевом перепутали парашютиста с "Шахедом" (видео)

Жителей Киевской области напугал неожиданный, но достаточно громкий звук мотора. Местные ожидали увидеть в небе опасный ударный дрон, но реальность их удивила — над домами пролетел любитель экстрима.

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"Думали, что "Шахед", но оказался сосед Валера на парашюте с двигателем..." — отметили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua", опубликовав видео очевидцев.

Инцидент описали как "нестандартную ситуацию" и уточнили, что произошел курьез под Киевом. Местные подумали, что регион атакует российский БПЛА. На самом же деле, как в шутку заметили авторы контента, их сосед просто добирается на работу.

"Вернее, извините, летит", — добавили в паблике.

Не парашют — параплан или паратрайк

Фокус отмечает, что обычный парашют или параплан не имеет мотора, который мог бы издавать звук как на видео. Однако, как объясняли в агентстве Vnebo, им оборудованы мотопараплан и паратрайк. Эти современные летательные аппараты не настолько зависят от ветра, поэтому с ними можно подняться в воздух даже в полный штиль.

"Сам, мотопарамотор — это силовая установка, которая состоит из двигателя и воздушного винта и крепится все на специальной подвеске, которая ко всему же является креслом для пилота. Само управление осуществляется за счет пускового механизма и системы регулировки работы двигателя. Для полета пилот использует мотор, тяги которого достаточно для взлета и поддержания аппарата в воздухе. Сам двигатель, который крепится к спине пилота, имеет еще одно название — парамотор", — пояснили специалисты.

Отличие между этими двумя аппаратами заключается в том, что паратрайк имеет специальную "тележку" для пилота, поэтому вес оборудования не нужно нести на себе. В обоих случаях нужна только ровная площадка, а находиться в небе можно часами, лишь бы хватило топлива.

Напомним, ночью на 23 июля в Киеве прогремели выстрелы. В соцсетях передали, что неизвестный в одном из районов города открыл огонь. На место приехала полиция, местные насчитали по меньшей мере 10 выстрелов.

На Прикарпатье 23 июля группа местных жителей "отбивала" мужчину у военных и полицейских. В соцсетях заявили, что у него текла кровь, а правоохранители "распускали руки". В ведомости заявили, что начали проверку, и раскрыли новые детали инцидента.