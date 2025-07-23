"Душили и текла кровь": на Прикарпатье местные "отбивали" мужчину у ТЦК, реакция полиции (видео)

Утром 23 июля в селе Микуличин произошел конфликт между мирными жителями и группой военных и правоохранителей. В полиции утверждают, что мужчина убегал, но в сети отмечают, что его задерживали как преступника и "распускали руки".

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"Микуличин сегодня утром! С каких пор работникам полиции разрешено распускать руки? Где это прописано, в каком кодексе? Вот как работает наша полиция", — написала Маричка Дедерчук, опубликовав в Facebook видео с места событий.

По ее словам, мужчину хотели забрать в военкомат. При этом его "душили" и заковали в наручники, "как преступника".

"На видео не видно, но у мужчины текла кровь! Позже подъехал красный бус Т-4, сразу стал и хотел запаковать", — добавила вероятная очевидица.

Реакция полиции

В полиции Ивано-Франковской области заявили, что начали проверку по факту конфликта на Прикарпатье. По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 08:35. Группа лиц в Микуличине конфликтовала с полицейскими и военными ТЦК, которые выполняли служебные обязанности.

Как выяснилось, правоохранители остановили мужчину, чтобы проверить его документы. Отмечается, что он начал убегать, и его оперативно задержали. В этот момент подошли местные жители, которые вступились за беглеца. Пресс-служба заверила, что полицейские провели "разъяснительную работу" с гражданскими и впоследствии "конфликт был исчерпан".

"Сейчас по данному факту проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к противоправным действиям", — добавили в полиции.

В Ивано-Франковском областном ТЦК на момент публикации материала не комментировали ситуацию.

Напомним, 21 июля в соцсетях сообщили, что таксист помог мужчине убежать от полиции. По словам очевидцев, правоохранители пытались проверить его документы, когда водитель резко нажал на газ.

Народный депутат и член оборонного комитета ВР Александр Федиенко сообщил, что ТЦК уже действуют в мобильном формате. Он отметил, что речь идет не о переносе работы в автобусы, а о возможности постоянных переездов с места на место.