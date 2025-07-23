"Душили й текла кров": на Прикарпатті місцеві "відбивали" чоловіка у ТЦК, реакція поліції (відео)

Зранку 23 липня у селі Микуличин стався конфлікт між мирними мешканцями та групою військових і правоохоронців. У поліції стверджують, що чоловік тікав, але у мережі наголошують, що його затримували як злочинця й "розпускали руки".

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"Микуличин сьогодні зранку! Відколи працівникам поліції дозволено розпускати руки? Де це прописано, в якому кодексі? Ось як працює наша поліція", — написала Марічка Дедерчук, опублікувавши у Facebook відео з місця подій.

З її слів, чоловіка хотіли забрати у військкомат. При цьому його "душили" й закували у наручники, "наче злочинця".

"На відео не видно, але у чоловіка текла кров! Пізніше під’їхав червоний бус Т-4, одразу став і хотів запакувати", — додала ймовірна очевидиця.

Реакція поліції

У поліції Івано-Франківської області заявили, що розпочали перевірку за фактом конфлікту на Прикарпатті. За даними відомства, інцидент стався приблизно о 08:35. Група осіб у Микуличині конфліктувала з поліціянтами та військовими ТЦК, які виконували службові обов’язки.

Як з’ясувалося, правоохоронці зупинили чоловіка, щоб перевірити його документи. Зазначається, що він почав тікати, і його оперативно затримали. В цей момент підійшли місцеві жителі, які заступились за утікача. Пресслужба запевнила, що поліціянти провели "роз’яснювальну роботу" з цивільними та згодом "конфлікт було вичерпано".

"Наразі за цим фактом триває перевірка. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до протиправних дій", — додали у поліції.

В Івано-Франківському обласному ТЦК на момент публікації матеріалу не коментували ситуацію.

Нагадаємо, 21 липня у соцмережах повідомили, що таксист допоміг чоловіку втекти від поліції. Зі слів очевидців, правоохоронці намагалися перевірити його документи, коли водій різко натиснув на газ.

Народний депутат і член оборонного комітету ВР Олександр Федієнко повідомив, що ТЦК вже діють у мобільному форматі. Він зауважив, що йдеться не про перенесення роботи в автобуси, а про можливість постійних переїздів з місця на місце.