В Одесі таксист допоміг пасажиру сховатись від ТЦК та поліції, — соцмережі (відео)

У Одесі стався інцидент між працівниками поліції та водієм таксі, який вирішив допомогти пасажиру уникнути проблем з військкомами. Водій рушив з місця, і почалась погоня вулицями міста. При цьому правоохоронці не піймали втікачів, бо надто берегли службове авто.

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У інцидент взяла участь Національна поліція та автомобіль служби Bolt, написали у місцевому пабліку "Х-ая Одесса". Можливе місце подій — вулиця Балківська, яка проходить центром Одеси. Свідки події повідомили, що правоохоронці намагались перевірити військово-облікові документи у пасажира таксі. У відповідь таксист рвонув вперед. На відео з місця подій фігурує машина Нацполіції Toyota Prius: спершу вона кинулась за втікачами, а потім спинилась і дала їм утекти.

Оператор відео з Одеси прокоментував деталі події. Чоловічий голос пояснив, що поліція переслідує машину і відбувається щось "гостросюжетне". У кадр потрапив початок перегонів та момент, коли таксі стоїть на обочині порожнє. Чути пояснення, чому порушників не вдалось затримати, оскільки правоохоронці вирішили поберегти авто.

"Знаєте, чому він його не піймав? Тому що він стрибнув на бордюр та переїхав його. А Пріус не став цього робити й поїхав далі. На питання поліцейському, чому він не став його переслідувати, той відповів, що "у нього машина орендна, а у мене — за свій рахунок ремонтується", — сказав голос на відео з Одеси.

Допис в одеському пабліку з'явився о 18 год 21 липня. Вказано, що інформацію отримали від анонімних свідків. Свідки розповіли, що начебто поліція під час перевірки документів у пасажира таксі помітила, що той перебуває у розшуку військкомату. Після цього громадянина запросили у машину Нацполіції, але водій таксі натомість поїхав. Як запевняли неназвані одесити, згодом обоє фігурантів, і водій, і пасажир, втекли, кинувши машину.

Інцидент з ТЦК - деталі конфлікту в одесі 21 липня Фото: Скриншот

У Одеському обласне ТЦК та Нацполіція не коментували інцидент. Також не вдалось відшукати реакцію служби таксі Bolt на подію в Одесі.

Інцидент з ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інший інцидент з ТЦК в Одесі, який стався 20 липня. У мережі з'явились відео та дописи про те, що на вулиці відбулось силове затримання громадянина, який виявився хірургом з Харкова. Як заявив нардеп Олексій Гончаренко, чоловіка побили, зламали ребро та закинули в мікроавтобус. З його слів, чоловіка також вдарили дверцятами дверей по голові. Гончаренко заявив, що затриманому начебто не хотіли надавати медичну допомогу, але він все ж наполіг на своєму і це врятувало життя. У каналі "Думська" уточнили, що інцидент відбувся на вулиці Костанді 19 липня. Тим часом у мережі з'явився допис жінки, яка назвала себе дружиною потерпілого. Згідно з її версією, відбулась "облава" за участю двох бусів, один з яких збив її чоловіка і зламав йому три ребра.

На подію відреагували в Одеському обласному ТЦК. Пресслужба установи закликала громадян дочекатись результатів розслідування та не поширювати неперевірені версії інциденту.

Нагадуємо, 17 липня СБУ повідомила про спробу підриву ТЦК, який намагалась здійснити жителька Волині.