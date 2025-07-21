В Одессе таксист помог пассажиру скрыться от ТЦК и полиции, — соцсети (видео)

В Одессе произошел инцидент между сотрудниками полиции и водителем такси, который решил помочь пассажиру избежать проблем с военкоматами. Водитель тронулся с места, и началась погоня по улицам города. При этом правоохранители не поймали беглецов, потому что слишком берегли служебное авто.

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В инциденте приняла участие Национальная полиция и автомобиль службы Bolt, написали в местном паблике "Х-ая Одесса". Возможное место событий — улица Балковская, которая проходит по центру Одессы. Свидетели происшествия сообщили, что правоохранители пытались проверить военно-учетные документы у пассажира такси. В ответ таксист рванул вперед. На видео с места событий фигурирует машина Нацполиции Toyota Prius: сначала она бросилась за беглецами, а потом остановилась и дала им убежать.

Оператор видео из Одессы прокомментировал детали происшествия. Мужской голос объяснил, что полиция преследует машину и происходит что-то "остросюжетное". В кадр попало начало гонки и момент, когда такси стоит на обочине пустое. Слышно объяснение, почему нарушителей не удалось задержать: потому что правоохранители, вероятно, решили поберечь авто.

"Знаете, почему он его не поймал? Потому что он прыгнул на бордюр и переехал его. А Приус не стал этого делать и поехал дальше. На вопрос полицейскому, почему он не стал его преследовать, тот ответил, что "у него машина арендная, а у меня — за свой счет ремонтируется", — сказал голос на видео из Одессы.

Сообщение в одесском паблике появилось в 18 часов 21 июля. Указано, что информацию получили от анонимных свидетелей. Свидетели рассказали, что якобы полиция во время проверки документов у пассажира такси заметила, что тот находится в розыске военкомата. После этого гражданина пригласили в машину Нацполиции, но водитель такси вместо этого уехал. Как уверяли неназванные одесситы, впоследствии оба фигуранта, и водитель, и пассажир, сбежали, бросив машину.

Инцидент с ТЦК — детали конфликта в Одессе 21 июля Фото: Скриншот

В Одесском областном ТЦК и Нацполиция не комментировали инцидент. Также не удалось отыскать реакцию службы такси Bolt на событие в Одессе.

Инцидент с ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал о другом инциденте с ТЦК в Одессе, который произошел 20 июля. В сети появились видео и сообщения о том, что на улице произошло силовое задержание гражданина, который оказался хирургом из Харькова. Как заявил нардеп Алексей Гончаренко, мужчину избили, сломали ребро и забросили в микроавтобус. По его словам, мужчину также ударили дверцей двери по голове. Гончаренко заявил, что задержанному якобы не хотели оказывать медицинскую помощь, но он все же настоял на своем и это спасло жизнь. В канале "Думская" уточнили, что инцидент произошел на улице Костанди 19 июля. Тем временем в сети появилось сообщение женщины, которая назвала себя женой пострадавшего. Согласно ее версии, состоялась "облава" с участием двух бусов, один из которых сбил ее мужа и сломал ему три ребра.

На происшествие отреагировали в Одесском областном ТЦК. Пресс-служба учреждения призвала граждан дождаться результатов расследования и не распространять непроверенные версии инцидента.

Напоминаем, 17 июля СБУ сообщила о попытке подрыва ТЦК, который пыталась осуществить жительница Волыни.