Сломаны ребра и пробито легкое: в Одессе сотрудников ТЦК подозревают в избиении врача из Харькова

В Одессе начата служебная проверка по факту избиения мужчины сотрудниками одного из районных ТЦК и СП в городе после обнародования соответствующего видео в соцсетях.

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В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что их позиция неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в пределах действующего законодательства. Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

"Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования. Только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников", – сообщается в публикации.

В посте просят воздержаться от распространения "непроверенных версий, которые могут обезобразить восприятие ситуации и повредить процессу расследования".

Военные напомнили, что подобные инциденты, вызванные пренебрежением долгом военного учета, подрывают доверие между обществом и Вооруженными силами, а также призвали граждан решать все вопросы, связанные с военным учетом, "исключительно в правовом поле и не вступать в конфликты на улицах".

Фото: Скриншот

Хронология событий

20 июля народный депутат Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что в Одессе сотрудники ТЦК едва ли не до смерти избили харьковского врача, который приехал в Одессу на работу.

"Работники ТЦК выловили мужчину, избили и затащили в бус. А после этого ударили несколько раз дверью автомобиля по голове. Следствие. Перелом ребер, пробитое легкое. Сейчас мужчина находится в реанимации. Сначала работники ТЦК вообще не хотели оказывать ему медицинскую помощь и увезли на ВЛК. Но врач комиссии настоял на госпитализации. И это спасло жизнь", – пишет Гончаренко.

По его словам, это – "далеко не первый подобный случай", и что "всех все устраивает".

Фото: Скриншот

По информации "Думской", инцидент произошел на улице Костанди 19 июля.

"Мужчина сопротивлялся, его затолкали в микроавтобус и зажали дверью голову, следует из опубликованного видео в соцсетях", – пишут журналисты.

Тем временем в сети появилась запись, на которой женщина, называющая себя бывшей женой потерпевшего по имени Валентин, рассказала свою версию случившегося.

По ее словам, мужчина второй день находился в Одессе. Все произошло утром.

"Там было два буса. Это была облава. От одного он убежал, а второй его сбил частично таким образом, что поломалось три ребра, одно ребро прокололо легкое. Благодаря врачам, они смогли спасти ему жизнь. Потому что оставалось несколько часов жизни. В данный момент задействовано два ТЦК, два буса, каждый был из разного ТЦК, и сейчас они задействованы в том, чтобы прикрыть это все", – заявила женщина.

В полиции Харьковской и Одесской области инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее Фокус писал, что выехавший в Германию экс-сотрудник ТЦК отрицает, что в Украине могут мобилизовать с улицы.

Мы также писали, сколько украинцев ежемесячно мобилизуют.