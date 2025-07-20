Зламані ребра і пробита легеня: в Одесі співробітників ТЦК підозрюють у побитті лікаря з Харкова

В Одесі розпочато службову перевірку за фактом побиття чоловіка співробітниками одного з районних ТЦК і СП у місті після оприлюднення відповідного відео в соцмережах.

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В Одеському обласному ТЦК і СП заявили, що їхня позиція незмінна: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Про це йдеться на Facebook-сторінці відомства.

"Ми готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об'єктивного розслідування. Тільки офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників", — повідомляється в публікації.

У пості просять утриматися від поширення "неперевірених версій, які можуть спотворити сприйняття ситуації та зашкодити процесу розслідування".

Військові нагадали, що подібні інциденти, спричинені нехтуванням обов'язком військового обліку, підривають довіру між суспільством і Збройними силами, а також закликали громадян розв'язувати всі питання, пов'язані з військовим обліком, "винятково в правовому полі та не вступати в конфлікти на вулицях".

Фото: Скриншот

Хронологія подій

20 липня народний депутат Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що в Одесі співробітники ТЦК ледь не до смерті побили харківського лікаря, який приїхав до Одеси на роботу.

"Працівники ТЦК виловили чоловіка, побили і затягли в бус. А після цього вдарили кілька разів дверима автомобіля по голові. Слідство. Перелом ребер, пробита легеня. Зараз чоловік перебуває в реанімації. Спочатку працівники ТЦК узагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і відвезли на ВЛК. Але лікар комісії наполіг на госпіталізації. І це врятувало життя", — пише Гончаренко.

За його словами, це — "далеко не перший подібний випадок", і що "всіх усе влаштовує".

Фото: Скриншот

За інформацією "Думської", інцидент стався на вулиці Костанді 19 липня.

"Чоловік чинив опір, його заштовхали в мікроавтобус і затиснули дверима голову, випливає з опублікованого відео в соцмережах", — пишуть журналісти.

Тим часом у мережі з'явився запис, на якому жінка, яка називає себе колишньою дружиною потерпілого на ім'я Валентин, розповіла свою версію того, що сталося.

За її словами, чоловік другий день перебував в Одесі. Усе сталося вранці.

"Там було два буси. Це була облава. Від одного він утік, а другий його збив частково таким чином, що поламалося три ребра, одне ребро прокололо легеню. Завдяки лікарям, вони змогли врятувати йому життя. Тому що залишалося кілька годин життя. Наразі задіяно два ТЦК, два буси, кожен був із різного ТЦК, і зараз вони задіяні в тому, щоб прикрити це все", — заявила жінка.

У поліції Харківської та Одеської області інцидент поки ніяк не прокоментували.

Раніше Фокус писав, що екс-співробітник ТЦК, який виїхав до Німеччини , заперечує, що в Україні можуть мобілізувати з вулиці.

Ми також писали, скільки українців щомісяця мобілізують.