У Раді сказали, скільки українців ТЦК щомісяця мобілізують

Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", розповів, що Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч особового складу. Водночас закон вимагає, щоб питанням мобілізації займалася місцева влада, а не військові.

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Костенко, який також є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що ТЦК займається не тим, чим належить. За його словами, мобілізацією має займатися місцева влада. Про це Роман Костенко розповів в ефірі Radio NV.

"Чому зараз ТЦК займається тим, чим займається? Зупиняє людей, залучає, є злочинні якісь речі. Але по факту це єдиний орган, який зараз комплектує наші збройні сили. А військові в цьому питанні мають відігравати тільки завершальну роль — приймати добровольців, людей, які отримали повістки, оформити і ці люди мають потрапити на фронт. Але люди не хочуть туди йти. І ті, хто має їх приводити до військових — це місцева влада, яка практично нічим не займається", — пояснив Костенко.

За його словами, влада і політики на місцях не хочуть займатися мобілізацією, бо розуміють — якщо почнуть роздавати повістки, людям "це не сподобається".

"Є місцеві адміністрації, які теж мають це робити. Тут треба не ТЦК кудись передавати, а треба організувати — це завдання Офісу Президента, Уряду. Зробити так, щоб місцева влада працювала і виконувала свої функції на місцях. І тоді не доведеться ходити по вулиці, зупиняти людей", — повідомив Костенко.

Нардеп підтвердив, що бувають випадки, коли під час затримання працівники ТЦК порушують права людини.

"Є такі випадки. Ми на місяць призиваємо, щоб не говорити конкретну цифру, близько 30 тисяч особового складу. Так, ці випадки є, 100%. Але давайте говорити про випадки того, що у нас, мабуть, 1,5 млн осіб, які не оновили свої дані і не йдуть у ТЦК. І давайте говорити про випадки, що в нас солдати на першій лінії сидять по 200 днів", — пояснив Костенко.

Костенко також прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що демобілізація в Україні можлива після перемоги у війні з Росією.

"Демобілізація чітко залежить від мобілізації людей. Якби в нас були люди на мобілізацію, можливо б і обговорювалося питання термінів. І я за, щоб були чіткі терміни. Тому що це конкретна мотивація для людей... ВР дала завдання Уряду, щоб вони розробили законопроект про демобілізацію. Вони повинні були це зробити ще рік тому. Але вони цього не зробили", — зазначив Костенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і нардеп Олексій Гончаренко посварилися у Верховній Раді. Гончаренко вимагав відповіді щодо термінів мобілізації, президент заявив, що українські військові повернуться додому, коли ворог буде переможений.

А спікер Ради Руслан Стефанчук розповідав, що в Україні давно працюють над законодавчими змінами, які дозволили б мобілізованим повернутися до цивільного життя.