"Коли такі, як ви, будете на фронті": з'явилось повне відео суперечки між Зеленським та Гончаренком

Нардеп від фракції "ЄС" Олексій Гончаренко ставив питання вже новопризначеній прем'єрці Юлії Свириденко про санкції щодо п'ятого президента України Петра Порошенка та можливих строків демобілізації. На друге питання замість неї відповів президент України, через що виникла сварка.

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З'явилось повне відео суперечки у Верховній Раді між Олексієм Гончаренком, прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та президентом України Володимиром Зеленським. Оприлюднив його сам нардеп на своєму Telegram-каналі.

Скандал у ВР між Гончаренком та Зеленським

"Повне відео того, що вчора відбулося в Раді після моїх запитань до Свириденко та Зеленського. Тут відповідь Зеленського про демобілізацію. Це для загального розуміння", - написав Гончаренко.

Питання нардепа пролунали вдень 17 липня, коли у залі Верховної Ради готувались голосувати щодо призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки. Перше питання стосувалось санкцій щодо п'ятого президента України Петра Порошенка. На це питання Юлія Свириденко відповіла.

Юлія Свириденко не відповіла на питання про демобілізацію Фото: Офіс президента

Друге питання від Гончаренка звучало так: "Коли нарешті мільйони людей, які боронять Україну, отримають світло в кінці тунелю і будуть знати, скільки їм служити? Ви зобов'язані виконати рішення Ради. Зробіть це негайно!"

Судячи з відео, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук намагався передати слово нардепці Ірині Фриз, поки Олексій Гончаренко, якому відключили мікрофон, продовжував вигукувати питання про мобілізацію і наполягати на відповіді.

"Я попрошу уваги і поваги!" – сказав Стефанчук, а потім сказав, що на питання про терміни служби відповість президент України Володимир Зеленський.

"Я вам відповім. Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін. Ворогів всередині нашої країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій. [Вони можливі], коли такі як ти… такі як ви будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут", — сказав президент.

Нагадаємо, Фокус писав про скандал у Верховній Раді. Та цитував Олексія Гончаренка, який вважає, що начебто "Зеленський категорично проти демобілізації".

Це не перший скандал у ВР цього тижня. 16 липня, нардеп Олексій Гончаренко вчинив бійку у Верховній Раді під час обговорення законопроєкту, у якому ішлося про компанії-вивізників та переробників сміття. Політик почав штовханину із нардепом Данилом Гетманцевим, який виступав з правками щодо законопроєкту. Гончаренко стверджує, що захищає аграріїв і заважатиме голосуванню.

А вдень 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаді прем'єр-міністра: Фокус писав про деталі голосування. Напередодні відбулась відставка уряду, а нардеп Ярослав Железняк розповів, які будуть перестановки в Кабміні.