Гончаренко посварився із Зеленським у Раді: яка вимога нардепа та що сказав президент (відео)

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко поцікавився щодо демобілізації військовослужбовців. Питання пролунало до тоді ще кандидатки на посаду прем'єра Юлії Свириденко. До нардепа звернувся президент України Володимир Зеленський, який не дав відповісти кандидатці й сам узяв слово.

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У відповіді Зеленського на питання Гончаренка ішлося про те, що демобілізація бійців ЗСУ відбудеться після перемоги над ворогом, чути на відео з Верховної Ради, яке оприлюднив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Також президент визнав, що є потреба в ротації.

Питання нардепа пролунало вдень 17 липня, коли у залі Верховної Ради готувались голосувати щодо призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки. Голова держави, почувши звернення до кандидатки, відповів замість неї. Щодо проблеми демобілізації він наголосив, що політику краще було б допомагати уряду і тоді була б можливість ротації.

"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісної ротації, коли такі як ви будуть нам повністю допомагати", — сказав президент.

Після слів Зеленського у залі пролунали оплески, але на задньому тлі було чути вигуки Гончаренка.

Гончаренко та Зеленський — деталі сварки у Раді

У мережі не відшукалось виступу Гончаренка, а зміст його питань переповіла нардепка від "ЄС" Софія Федина. В Telegram-каналі політикиня написала, що Гончаренко цікавився санкціями та демобілізацією. З її слів, Свириденко відповіла на питання щодо санкцій [на підприємців], заявивши, що це "повна брехня".

Тим часом нардеп у власному каналі озвучив, що ж саме він сказав. Як з'ясувалось, він цікавився законопроєктом про терміни служби, який мав би подати Кабмін, але досі не подав. Відповіді на повторне питання не було, а йому зробив зауваження спікер Руслан Стефанчук, ідеться у дописі. Крім того, Гончаренко вважає, що начебто "Зеленський категорично проти "демобілізації.

"Кайф. Навіщо нам кінцеві терміни служби й справедливість? Саме це хочуть почути солдати від свого Верховного Головнокомандувача? Що вони будуть в рабстві ще купу років?" — підсумував нардеп.

Гончаренко та Зеленський - коментар щодо відповіді президента про демобілізацію Фото: Скриншот Гончаренко та Зеленський - коментар щодо рабства та відсутності демобілізацію Фото: Скриншот

Зазначимо, напередодні, 16 липня, нардеп Гончаренко вчинив бійку у Верховній Раді під час обговорення законопроєкту, у якому ішлося про компанії-вивізників та переробників сміття. Політик вистрибнув до трибуни та почав штовхати нардепа Данила Гетманцева, який виступав з правками щодо законопроєкту. Тим часом нардеп заявив, що захищає аграріїв і заважатиме голосуванню.

Нагадуємо, вдень 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаді прем'єр-міністра: Фокус писав про деталі голосування. Напередодні відбулась відставка уряду, а нардеп Ярослав Железняк розповів, які будуть перестановки в Кабміні.