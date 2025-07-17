Гончаренко поссорился с Зеленским в Раде: какое требование нардепа и что сказал президент (видео)

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко поинтересовался возможностью демобилизации военнослужащих. Вопрос прозвучал к тогда еще кандидату на должность премьера Юлии Свириденко. К нардепу обратился президент Украины Владимир Зеленский, который не дал ответить кандидату и сам взял слово.

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В ответе Зеленского на вопрос Гончаренко говорилось о том, что демобилизация бойцов ВСУ состоится после победы над врагом, слышно на видео из Верховной Рады, которое обнародовал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Также президент признал, что есть потребность в ротации.

Вопрос нардепа прозвучал днем 17 июля, когда в зале Верховной Рады готовились голосовать о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Глава государства, услышав обращение к кандидату, ответил вместо нее. По проблеме демобилизации он отметил, что политику лучше было бы помогать правительству и тогда была бы возможность ротации.

"Вернутся домой, когда мы победим врага. Врагов внутри нашей страны нет. И вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественной ротации, когда такие как вы будут нам полностью помогать", — сказал президент.

После слов Зеленского в зале раздались аплодисменты, но на заднем фоне были слышны возгласы Гончаренко.

Гончаренко и Зеленский — детали ссоры в Раде

В сети не отыскалось выступления Гончаренко, а содержание его вопросов пересказала нардеп от "ЕС" София Федина. В Telegram-канале политик написала, что Гончаренко интересовался санкциями и демобилизацией. По ее словам, Свириденко ответила на вопрос о санкциях [на предпринимателей], заявив, что это "полная ложь".

Между тем нардеп в собственном канале озвучил, что же именно он сказал. Как выяснилось, он интересовался законопроектом о сроках службы, который должен был бы подать Кабмин, но до сих пор не подал. Ответа на повторный вопрос не было, а ему сделал замечание спикер Руслан Стефанчук, говорится в заметке. Кроме того, Гончаренко считает, что якобы "Зеленский категорически против "демобилизации.

"Кайф. Зачем нам конечные сроки службы и справедливость? Именно это хотят услышать солдаты от своего Верховного Главнокомандующего? Что они будут в рабстве еще кучу лет?" — подытожил нардеп.

Гончаренко и Зеленский — комментарий относительно ответа президента о демобилизации Фото: Скриншот Гончаренко и Зеленский — комментарий относительно рабства и отсутствия демобилизации Фото: Скриншот

Отметим, накануне, 16 июля, нардеп Гончаренко устроил драку в Верховной Раде во время обсуждения законопроекта, в котором говорилось о компаниях-вывозчиках и переработчиках мусора. Политик выпрыгнул к трибуне и начал толкать нардепа Даниила Гетманцева, который выступал с правками по законопроекту. Тем временем нардеп заявил, что защищает аграриев и будет мешать голосованию.

Напоминаем, днем 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должности премьер-министра: Фокус писал о деталях голосования. Накануне состоялась отставка правительства, а нардеп Ярослав Железняк рассказал, какие будут перестановки в Кабмине.