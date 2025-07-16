"Заблокирую на х***н": в Верховной Раде подрались нардепы Гончаренко и Гетманцев (видео)

В Верховной Раде произошла потасовка возле трибуны с участием народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Нардеп бросился блокировать трибуну и кричал, что не пропустит правки к законопроекту №13157 об аграриях.

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Драка в парламенте произошла около 12 часов 15 июля, свидетельствует трансляция на YouTube, запущенная нардепом Гончаренко. На видео с места событий видно, как парламентарий побежал к трибуне с криками о правках главы бюджетного комитета Даниила Гетманцева. Рядом появился "Слуга народа", который пытался вытолкать соперника с трибуны. Нардепы кричали, махали кулаками, а спикер Руслан Стефанчук пытался их успокоить.

В Telegram-канале Гончаренко объяснил, почему имеет вопросы к законопроекту №13157. По его мнению, правки к этому закону затронут работников сельского хозяйства, а он хочет их защитить. Правки внес Гетманцев и они касаются введения ухудшения для аграриев, считает нардеп. Он пообещал, что будет блокировать работу Рады, требуя голосовать за каждую внесенную правку, чтобы сорвать решение.

"Слуги" снова пытаются протянуть законопроект, который ударит по украинским аграриям. Я заблокирую Раду НАХ*Н. Никто не будет здесь работать, пока будут пытаться обманывать и нагнуть аграриев", — написал Гончаренко в сети.

Драка нардепов — Гончаренко о блокировке — Гончаренко о блокировке Фото: Скриншот Драка нардепов — Гончаренко о законопроекте по аграриям Фото: Скриншот

Драка нардепов — детали

Одно из последних сообщений нардепа о блокировании появилось в 13:35. Нардеп заявил, что продолжит настаивать на своем и готов остановить работу Рады, которая именно сегодня должна была сделать перестановку в правительстве.

В Telegram Гетманцева пока нет комментариев относительно драки нардепов и обвинений Гончаренко. Между тем в трансляции можно увидеть, что нардепы не работают: встали с кресел и обсуждают ситуацию. В 13:37 нардеп написал, что законопроект проголосовали и набралось 245 голосов.

В карточке законопроекта №13157 указано, что вносят правки в отношении компаний, которые имеют разрешения на "осуществление операции по обработке отходов и/или интегрированные экологические разрешения".

Отметим, Фокус писал о другой ситуации в Раде, в которой участвовал Гончаренко. 15 июля парламент должен был проголосовать законы о продлении военного положения и мобилизации. Нардеп проголосовал "против". При этом он пояснил, что поддержит это решение только тогда, когда правительство урегулирует вопрос с мобилизацией из рядов ВСУ и с нарушениями терцентров комплектования.

Напоминаем, 16 июля на рассмотрение Рады вынесут предложения по перестановкам в правительстве, анонсировал накануне нардеп Ярослав Железняк. Фокус узнал от источников, какие министерства останутся, а какие ликвидируют.