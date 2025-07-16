В Украине готовят перезагрузку правительства: часть министерств ликвидируют, — источники

Кабинет министров ожидает ряд изменений — состав правительства будет другим, а некоторые министерства объединят. Масштабная перезагрузка может произойти уже на этой неделе.

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В Украине планируют объединить некоторые министерства, а другие ликвидировать или ограничить в сферах влияния. Деталями с Фокусом поделился источник во фракции "Слуга Народа".

Какие министерства объединят

Министерство социальной политики планируют объединить с Министерством по делам ветеранов. Возглавит новое ведомство Денис Улютин, который с 2020 года занимает должность первого заместителя министра финансов. Ранее он также работал государственным налоговым инспектором, в аппарате премьер-министра, в Патронатной службе Минфина и секретариате Кабмина.

Министерство обороны собираются объединить с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Главой нового ведомства станет Денис Шмыгаль, что уже подтвердил президент Владимир Зеленский. Чиновник, как известно, написал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины.

Министерство экономики, Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов объединят в одно ведомство. Его должен возглавить первый заместитель главы Минэкономики Алексей Соболев.

Другие изменения Кабмина

Министерство национального единства, которое официально заработало только 3 декабря прошлого года и просуществовало менее 8 месяцев, собираются ликвидировать. Алексей Чернышов, который попал в скандал из-за подозрения по делу о земельной коррупции, покинет пост министра, несмотря на распоряжение Высшего антикоррупционного суда его не увольнять.

Изменения ждут и Министерство культуры и стратегических коммуникаций, но менее радикальные. Название хотят сократить до Министерства культуры, а сферу стратегических коммуникаций поручить другому ведомству. При этом Николай Точицкий обновленный Минкульт уже не возглавит. Он занимал должность министра культуры и стратегических коммуникаций с 5 сентября 2024 года.

Напомним, 15 июля нардеп Ярослав Железняк опубликовал список нового состава правительства. В частности, по его словам, глава Минцифры Михаил Федоров также займет должность первого заместителя премьер-министра, а министр обороны Рустем Умеров поедет послом в США.

Также Железняк подтверждал, что Алексей Соболев может возглавить Минэкономики, а Денис Улютин — Минсоцполитики. Министров по вопросам образования и социальной политики Оксена Лисового и Оксану Жолнович, по информации депутата, уволят.