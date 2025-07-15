Перестановки в Кабмине: каким может быть состав нового правительства после отставки Шмыгаля

В Украине меняют состав правительства. Некоторым министрам грозит увольнение, а другие главы ведомств, как утверждает нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк, сохранят должности.

Related video

В Украине подготовили изменения в Кабинете министров Украины. Новое правительство возглавит Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр экономики. Также ожидаются изменения среди министров, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

Состав нового правительства Украины

Новое правительство, по словам нардепа, может выглядеть так:

Премьер-министр Юлия Свириденко (была первым вице-премьером-министром экономики)

Юлия Свириденко (была первым вице-премьером-министром экономики) Министр обороны Украины Денис Шмыгаль (был премьер-министром)

Денис Шмыгаль (был премьер-министром) Первый заместитель премьер-министра Михаил Федоров (он остается в должности вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации)

Михаил Федоров (он остается в должности вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации) Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба (сохраняет свою должность)

Алексей Кулеба (сохраняет свою должность) Министр экономики, агрополитики и экологии Алексей Соболев (был первым заместителем Министра экономики Украины)

Алексей Соболев (был первым заместителем Министра экономики Украины) Вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка (был заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины)

Тарас Качка (был заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины) Заместитель премьер-министра Олег Немчинов (был министром Кабинета министров Украины)

Олег Немчинов (был министром Кабинета министров Украины) Министр Кабинета министров Украины Константин Марьевич (был первым заместителем госсекретаря КМУ).

Константин Марьевич (был первым заместителем госсекретаря КМУ). Министр молодежи и спорта Матвей Бедный (сохраняет свою должность)

Матвей Бедный (сохраняет свою должность) Министр энергетики Украины Светлана Гринчук (была министром охраны окружающей природной среды Украины)

Светлана Гринчук (была министром охраны окружающей природной среды Украины) Министр социальной политики Денис Улютин (заместитель министра финансов) или Дарья Марчак (первый заместитель министра соцполитики)

Денис Улютин (заместитель министра финансов) или Дарья Марчак (первый заместитель министра соцполитики) Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова (сохраняет свою должность)

Наталья Калмыкова (сохраняет свою должность) Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль (был министром аграрной политики и продовольствия Украины)

Виталий Коваль (был министром аграрной политики и продовольствия Украины) И.о. министра образования и науки Украины Андрей Витренко (был заместителем министра образования)

Андрей Витренко (был заместителем министра образования) Министр здравоохранения Виктор Ляшко (скорее всего сохраняет свою должность)

Виктор Ляшко (скорее всего сохраняет свою должность) Министр финансов Сергей Марченко (сохраняет свою должность)

Сергей Марченко (сохраняет свою должность) Министр иностранных дел Андрей Сибига (сохраняет свою должность)

Андрей Сибига (сохраняет свою должность) Министр культуры и стратегических коммуникаций Оксана Бруй (украинский библиотекарь, предоставление ей должности еще недостоверно)

Оксана Бруй (украинский библиотекарь, предоставление ей должности еще недостоверно) Посол в Соединенных Штатах Америки Рустем Умеров (был министром обороны)

Рустем Умеров (был министром обороны) Посол в ЕС Ольга Стефанишина (была вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины)

Напомним, будущий премьер пообещала, что главной задачей нового правительства будет укрепление экономики. Юлия Свириденко уверена, что Украина станет самой сильной экономикой Европы, несмотря на войну.

Фокус также писал, что состав правительства Украины изменится уже через несколько дней.