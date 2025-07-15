Перестановки в Кабміні: яким може бути склад нового уряду після відставки Шмигаля

В Україні змінюють склад уряду. Деяких міністрам загрожує звільнення, а інші глави відомств, як стверджує нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк, збережуть посади.

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В Україні підготували зміни в Кабінеті міністрів України. Новий уряд очолить Юлія Свириденко — перша віцепрем'єрка-міністерка економіки. Також очікуються зміни серед міністрів, повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Склад нового уряду України

Новий уряд, за словами нардепа, може виглядати так:

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко (була першою віцепрем'єркою-міністеркою економіки)

Юлія Свириденко (була першою віцепрем'єркою-міністеркою економіки) Міністр оборони України Денис Шмигаль (був премʼєр-міністром)

Денис Шмигаль (був премʼєр-міністром) Перший заступник премʼєр-міністра Михайло Федоров (він залишається посаді віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації)

Михайло Федоров (він залишається посаді віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації) Віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба (зберігає свою посаду)

Олексій Кулеба (зберігає свою посаду) Міністр економіки, агрополітики та екології Олексій Соболєв (був першим заступником Міністра економіки України)

Олексій Соболєв (був першим заступником Міністра економіки України) Віцепремʼєр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка (був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України)

Тарас Качка (був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) Заступник премʼєр-міністра Олег Немчінов (був міністром Кабінету міністрів України)

Олег Немчінов (був міністром Кабінету міністрів України) Міністр Кабінету міністрів України Константин Марʼєвич (був першим заступником держсекретаря КМУ).

Константин Марʼєвич (був першим заступником держсекретаря КМУ). Міністр молоді та спорту Матвій Бідний (зберігає свою посаду)

Матвій Бідний (зберігає свою посаду) Міністерка енергетики України Світлана Гринчук (була міністеркою охорони навколишнього природного середовища України)

Світлана Гринчук (була міністеркою охорони навколишнього природного середовища України) Міністр соціальної політики Денис Улютін (заступник міністра фінансів) або Дарина Марчак (перший заступник міністра соцполітики)

Денис Улютін (заступник міністра фінансів) або Дарина Марчак (перший заступник міністра соцполітики) Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова (зберігає свою посаду)

Наталія Калмикова (зберігає свою посаду) Голова Фонду держмайна України Віталій Коваль (був міністром аграрної політики та продовольства України)

Віталій Коваль (був міністром аграрної політики та продовольства України) В.о. міністра освіти і науки Україн и Андрій Вітренко (був заступником міністра освіти)

и Андрій Вітренко (був заступником міністра освіти) Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко (імовірніше зберігає свою посаду)

Віктор Ляшко (імовірніше зберігає свою посаду) Міністр фінансів Сергій Марченко (зберігає свою посаду)

Сергій Марченко (зберігає свою посаду) Міністр закордонних справ Андрій Сибіга (зберігає свою посаду)

Андрій Сибіга (зберігає свою посаду) Міністерка культури та стратегічних комунікацій Оксана Бруй (українська бібліотекарка, надання їй посади ще недостовірне)

Оксана Бруй (українська бібліотекарка, надання їй посади ще недостовірне) Посол у Сполучених Штатах Америки Рустем Умеров (був міністром оборони)

Рустем Умеров (був міністром оборони) Посол у ЄС Ольга Стефанішина (була віцепремʼєр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України)

Нагадаємо, майбутня прем'єрка пообіцяла, що головним завданням нового уряду буде зміцнення економіки. Юлія Свириденко впевнена, що Україна стане найсильнішою економікою Європи, незважаючи на війну.

Фокус також писав, що склад уряду України зміниться вже за кілька днів.