"Заблокую на х***н": в Верховній Раді побились нардепи Гончаренко та Гетманцев (відео)

У Верховній Раді сталась штовханина біля трибуни за участю народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка. Нардеп кинувся блокувати трибуну і кричав, що не пропустить правки до законопроєкту №13157 про аграріїв.

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Бійка у парламенті сталась близько 12 год 15 липня, свідчить трансляція на YouTube, запущена нардепом Гончаренком. На відео з місця подій бачимо, як парламентар побіг до трибуни з вигуками про правки глави бюджетного комітету Данила Гетманцева. Поруч з'явився "Слуга народу", який намагався виштовхати суперника з трибуни. Нардепи кричали, махали кулаками, а спікер Руслан Стефанчук намагався їх заспокоїти.

У Telegram-каналі Гончаренко пояснив, чому має питання до законопроєкту №13157. На його думку, правки до цього закону зачеплять працівників сільського господарства, а він хоче їх захистити. Правки вніс Гетманцев і вони стосуються запровадження погіршення для аграріїв, вважає нардеп. Він пообіцяв, що блокуватиме роботу Ради, вимагаючи голосувати за кожну внесену правку, щоб зірвати рішення.

"Слуги" знову намагаються протягнути законопроєкт, який вдарить по українських аграріях. Я заблокую Раду НАХ*Н. Ніхто не буде тут працювати, поки будуть намагатись обманювати та нагнути аграріїв", — написав Гончаренко у мережі.

Бійка нардепів - Гончаренко про блокування Фото: Скриншот Бійка нардепів - Гончаренко про законопроєкт по аграріям Фото: Скриншот

Бійка нардепів — деталі

Один з останніх дописів нардепа щодо блокування з'явився о 13:35. Нардеп заявив, що продовжить наполягати на своєму і готовий зупинити роботу Ради, яка саме сьогодні мала зробити перестановку в уряді.

У Telegram Гетманцева поки немає коментарів щодо бійки нардепів та звинувачень Гончаренка. Тим часом в трансляції можна побачити, що нардепи не працюють: повставали з крісел і обговорюють ситуацію. О 13:37 нардеп написав, що законопроєкт проголосували й набралось 245 голосів.

У картці законопроєкту №13157 вказано, що вносять правки щодо компаній, які мають дозволи на "здійснення операції з оброблення відходів та/або інтегровані довкіллєві дозволи".

Зазначимо, Фокус писав про іншу ситуацію у Раді, в якій брав участь Гончаренко. 15 липня парламент мав проголосувати закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Нардеп проголосував "проти". При цьому він пояснив, що підтримає це рішення лише тоді, коли уряд врегулює питання з мобілізацією з лав ЗСУ та з порушеннями терцентрів комплектування.

Нагадуємо, 16 липня на розгляд Ради винесуть пропозиції щодо перестановок в уряді, анонсував напередодні нардеп Ярослав Железняк. Фокус дізнався від джерел, які міністерства залишаться, а які ліквідують.