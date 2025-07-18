"Когда такие, как вы, будете на фронте": появилось полное видео спора между Зеленским и Гончаренко

Нардеп от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко задавал вопрос уже новоназначенному премьеру Юлии Свириденко о санкциях в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и возможных сроках демобилизации. На второй вопрос вместо нее ответил президент Украины, из-за чего возникла ссора.

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Появилось полное видео спора в Верховной Раде между Алексеем Гончаренко, премьер-министром Юлией Свириденко и президентом Украины Владимиром Зеленским. Обнародовал его сам нардеп на своем Telegram-канале.

Скандал в ВР между Гончаренко и Зеленским

"Полное видео того, что вчера произошло в Раде после моих вопросов к Свириденко и Зеленскому. Здесь ответ Зеленского о демобилизации. Это для общего понимания", — написал Гончаренко.

Вопросы нардепа прозвучали днем 17 июля, когда в зале Верховной Рады готовились голосовать о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Первый вопрос касался санкций в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. На этот вопрос Юлия Свириденко ответила.

Юлия Свириденко не ответила на вопрос о демобилизации Фото: Офис президента

Второй вопрос от Гончаренко звучал так: "Когда наконец миллионы людей, которые защищают Украину, получат свет в конце тоннеля и будут знать, сколько им служить? Вы обязаны выполнить решение Рады. Сделайте это немедленно!"

Судя по видео, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пытался передать слово нардепу Ирине Фриз, пока Алексей Гончаренко, которому отключили микрофон, продолжал выкрикивать вопрос о мобилизации и настаивать на ответе.

"Я попрошу внимания и уважения!" — сказал Стефанчук, а затем сказал, что на вопрос о сроках службы ответит президент Украины Владимир Зеленский.

"Я вам отвечу. Наши люди, героические военные, вернутся домой, когда мы победим врага, а это Путин. Врагов внутри нашей страны нет, и вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественных ротаций. [Они возможны], когда такие как ты... такие как вы будете на фронте помогать им, а не только здесь", — сказал президент.

Напомним, Фокус писал о скандале в Верховной Раде. И цитировал Алексея Гончаренко, который считает, что якобы "Зеленский категорически против демобилизации".

Это не первый скандал в ВР на этой неделе. 16 июля, нардеп Алексей Гончаренко устроил драку в Верховной Раде во время обсуждения законопроекта, в котором говорилось о компаниях-вывозчиках и переработчиках мусора. Политик начал потасовку с нардепом Даниилом Гетманцевым, который выступал с правками по законопроекту. Гончаренко утверждает, что защищает аграриев и будет мешать голосованию.

А днем 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должности премьер-министра: Фокус писал о деталях голосования. Накануне состоялась отставка правительства, а нардеп Ярослав Железняк рассказал, какие будут перестановки в Кабмине.