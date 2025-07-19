В Раде сказали, сколько украинцев ТЦК ежемесячно мобилизуют

Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", рассказал, что Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч личного состава. В то же время закон требует, чтобы вопросом мобилизации занималась местная власть, а не военные.

Related video

Костенко, который также является секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявил, что ТЦК занимается не тем, чем положено. По его словам, мобилизацией должны заниматься местные власти. Об этом Роман Костенко рассказал в эфире Radio NV.

"Почему сейчас ТЦК занимается тем, чем занимается? Останавливает людей, привлекает, есть преступные какие-то вещи. Но по факту это единственный орган, который сейчас комплектует наши вооруженные силы. А военные в этом вопросе должны играть только завершающую роль — принимать добровольцев, людей, которые получили повестки, оформить и эти люди должны попасть на фронт. Но люди не хотят туда идти. И те, кто должен их приводить к военным - это местная власть, которая практически ничем не занимается", — объяснил Костенко.

По его словам, власти и политики на местах не хотят заниматься мобилизацией, потому что понимают — если начнут раздавать повестки, людям "это не понравится".

"Есть местные администрации, которые тоже должны это делать. Здесь надо не ТЦК куда-то передавать, а надо организовать — это задача Офиса Президента, Правительства. Сделать так, чтобы местная власть работала и выполняла свои функции на местах. И тогда не придется ходить по улице, останавливать людей", — сообщил Костенко.

Нардеп подтвердил, что бывают случаи, когда во время задержания работники ТЦК нарушают права человека.

"Есть такие случаи. Мы в месяц призываем, чтобы не говорить конкретную цифру, около 30 тысяч личного состава. Да, эти случаи есть, 100%. Но давайте говорить о случаях того, что у нас, пожалуй, 1,5 млн человек, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК. И давайте говорить о случаях, что у нас солдаты на первой линии сидят по 200 дней", — объяснил Костенко.

Костенко также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация в Украине возможна после победы в войне с Россией.

"Демобилизация четко зависит от мобилизации людей. Если бы у нас были люди на мобилизацию, возможно бы и обсуждался вопрос сроков. И я за, чтобы были четкие сроки. Потому что это конкретная мотивация для людей... ВР дала задание Правительству, чтобы они разработали законопроект о демобилизации. Они должны были это сделать еще год назад. Но они этого не сделали", - отметил Костенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и нардеп Алексей Гончаренко поругались в Верховной Раде. Гончаренко требовал ответа по срокам мобилизации, президент заявил, что украинские военные вернутся домой, когда враг будет побежден.

А спикер Рады Руслан Стефанчук рассказывал, что в Украине давно работают над законодательными изменениями, которые позволили бы мобилизованным вернуться к гражданской жизни.