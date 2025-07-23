"Нестандартна ситуація": під Києвом переплутали парашутиста з "Шахедом" (відео)

Жителів Київщини налякав несподіваний, але досить гучний звук мотора. Місцеві очікували побачити у небі небезпечний ударний дрон, але реальність їх здивувала — над будинками пролетів любитель екстриму.

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"Думали, що "Шахед", але виявився сусід Валера на парашуті з двигуном…" — зазначили у Telegram-каналі "dtp.kiev.ua", опублікувавши відео очевидців.

Інцидент описали як "нестандартну ситуацію" і уточнили, що стався курйоз під Києвом. Місцеві подумали, що регіон атакує російський БПЛА. Насправді ж, як жартома зауважили автори контенту, їхній сусід просто добирається на роботу.

"Вірніше, вибачте, летить", — додали у пабліку.

Не парашут — параплан або паратрайк

Фокус зазначає, що звичайний парашут або параплан не має мотора, який міг би видавати звук як на відео. Однак, як пояснювали в агенції Vnebo, ним обладнані мотопараплан і паратрайк. Ці сучасні літальні апарати не настільки залежать від вітру, тож з ними можна здійнятись у повітря навіть у повний штиль.

"Сам, мотопарамотор – це силова установка, яка складається з двигуна і повітряного гвинта і кріпиться все на спеціальній підвісці, яка до всього ж є кріслом для пілота. Саме управління здійснюється за рахунок пускового механізму і системи регулювання роботи двигуна. Для польоту пілот використовує мотор, тяги якого досить для зльоту і підтримання апарату в повітрі. Сам двигун, який кріпиться до спини пілота, має ще одну назву – парамотор", — пояснили фахівці.

Відмінність між цими двома апаратами полягає у тому, що паратрайк має спеціальний "візок" для пілота, тому вагу обладнання не потрібно нести на собі. В обох випадках потрібен лише рівний майданчик, а перебувати у небі можна годинами, аби лише вистачило палива.

Нагадаємо, вночі на 23 липня у Києві прогриміли постріли. У соцмережах передали, що невідомий в одному з районів міста відкрив вогонь. На місце приїхала поліція, місцеві нарахували щонайменше 10 пострілів.

На Прикарпатті 23 липня група місцевих жителів "відбивала" чоловіка у військових та поліціянтів. У соцмережах заявили, що у нього текла кров, а правоохоронці "розпускали руки". У відомості заявили, що розпочали перевірку, і розкрили нові деталі інциденту.