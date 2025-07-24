На Київщині тепер дають тривогу по районах: що відомо про нову систему (скриншоти)

З 24 липня сигнал повітряної тривоги в Київській області — диференційований. Тобто про загрозу попереджають мешканців лише тих районів, для яких вона реальна.

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"Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині", — уточнив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Нову систему протестували спільно з Повітряними силами та ДСНС вночі на 24 липня. Керівник ОВА зазначив, що відпрацювала вона "надійно й без збоїв".

"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна — всіх", — підкреслив Калашник.

Мапа повітряних тривог, на якій видно, як працює диференційована система Фото: Микола Калашник/Telegram

На Київщині продовжують модернізацію всієї регіональної системи оповіщення. Нова архітектура включає сучасне обладнання, цифрові канали зв’язку і резервне живлення, яке забезпечує автономну роботу навіть без світла.

"Наша мета — щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена", — додав голова обладміністрації.

Як свідчать повідомлення у Telegram-каналі Київської ОВА, вночі окремо оголошували тривогу у Броварському та Бориспільському районі, а потім так сам окремо дали відбій. Пізніше така ж ситуація була з Білоцерківським та Обухівським районами.

Публікація у соцмережі X про нову систему Фото: Скриншот

У ZN.UA передали, що навесні 2024 року їм повідомляли у КМДА про технічне налаштування і розгортання сотень кінцевих точок оповіщення по місту й області. Очікувалось, що нова система дозволить попереджати про загрози окремі групи населення.

У КМДА інформували, що під час проєктування системи проводили акустичні дослідження в усіх районах Києва, щоб визначити точки з найкращим охопленням. Це дозволило створити мапу розміщення гучномовців і технічного обладнання, щоб охопити навіть райони з щільною забудовою.

Інший пост про диференційовану систему в X Фото: Скриншот

В адміністрації зазначали, що система здатна працювати автономно із використанням ШІ — навіть в умовах, якщо повністю зникне світло або зв’язок.

Однак у самому Києві, як свідчать нічні повідомлення про тривогу, нову систему ще не запустили. Повідомлялось про небезпеку для всього міста, як і раніше.

Нагадаємо, 23 липня сталася курйозна ситуація на Київщині через любителя екстриму. Місцеві жителі переплутали парашутиста з "Шахедом" через звук, який видавав його літальний апарат.

Вночі на 24 липня ЗС РФ вдарили по Черкасах ракетами, постраждали семеро людей, серед них — дитина. Також ворог здійснив масовану атаку "Шахедів" по Одесі, зруйнована дев’ятиповерхівка і горів "Привоз".