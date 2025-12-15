Повітряна тривога в Україні працюватиме по-новому: що зміниться

Тривалість тривог у громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози, скоротиться. Вона звучатиме тільки в тих районах, де небезпека реальна.

Нова система оповіщення про повітряну тривогу на першому етапі вже пройшла тестування в 13 регіонах, а тепер розширена на всі області, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Порайонне оповіщення про загрозу з повітря запустила Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з Повітряними силами та обласними військовими адміністраціями.

Поділ на райони по всій країні, крім Донецької та Луганської областей, у конкретний момент немає реальної загрози.

За словами Свириденка, про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.

"Новий підхід суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно в прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах", — написала Свириденко в соцмережах.

Очільник уряду підкреслює, що це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати більш стабільно і підтримувати економічну активність у регіонах.

Вона додала, що передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

У Київській області диференційований сигнал тривоги діє з 24 червня. Сигнал тривоги лунає тільки для жителів тих районів, для яких загроза реальна.

Нагадаємо, 11 грудня в Києві прогримів вибух, хоча повітряної тривоги не оголошували.