Повітряна тривога в Україні працюватиме по-новому: що зміниться
Тривалість тривог у громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози, скоротиться. Вона звучатиме тільки в тих районах, де небезпека реальна.
Нова система оповіщення про повітряну тривогу на першому етапі вже пройшла тестування в 13 регіонах, а тепер розширена на всі області, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Порайонне оповіщення про загрозу з повітря запустила Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з Повітряними силами та обласними військовими адміністраціями.
Поділ на райони по всій країні, крім Донецької та Луганської областей, у конкретний момент немає реальної загрози.
За словами Свириденка, про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв.
"Новий підхід суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно в прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській — більш ніж на місяць у деяких громадах", — написала Свириденко в соцмережах.
Очільник уряду підкреслює, що це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати більш стабільно і підтримувати економічну активність у регіонах.
Вона додала, що передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.
У Київській області диференційований сигнал тривоги діє з 24 червня. Сигнал тривоги лунає тільки для жителів тих районів, для яких загроза реальна.
Нагадаємо, 11 грудня в Києві прогримів вибух, хоча повітряної тривоги не оголошували.