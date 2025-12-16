В Польше хотят лишить украинских беженцев особого статуса: что планирует правительство

В польском правительстве подготовили законопроект, который должен прекратить действие специального закона о помощи украинцам. Если он будет принят, с 4 марта 2026 года украинцев приравняют к любым другим иностранцам.

О намерении правительства отменить особый статус украинцев в Польше пишет Interia Wydarzenia. По словам журналистов, законопроект о прекращении действия принятого 12 марта 2022 года закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом появился на повестке дня несколько дней назад.

"Он предусматривает, что после 4 марта 2026 года ко всем украинцам будут относиться так же, как и к другим иностранцам", — пояснила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.

Окончательно неизвестно, что именно предусматривает законопроект. Перед окончательным принятием он должен пройти межведомственные консультации.

Законопроект об украинцах в Польше: детали

В МВД Польши объяснили, что в случае принятия законопроекта положения специального закона будут отменяться постепенно, чтобы обеспечить плавный переход между действующим и новым правовым режимом. Это включает такие вопросы, как выплата семейных пособий, урегулирование фонда помощи, который был создан для помощи украинцам, ведение предпринимательской деятельности, права студентов, продление срока действия виз и других документов, а также ряд прав, связанных с детьми, которые учатся в польских учебных заведениях. По словам пресс-секретаря ведомства, украинские беженцы все еще смогут получать неотложную медицинскую помощь, но для доступа к другим медицинским услугам им нужно будет работать и платить взносы. Также родителям придется работать, чтобы получить помощь на ребенка по программе 800+.

"Большинство беженцев нашли работу, их дети учатся в школе и интегрировались с польскими студентами. Поэтому дальнейшее сохранение закона, который содержит специальные положения, может создать риск неравного отношения", — пояснила Галецкая.

Она резюмировала, что новый законопроект предлагает не продлевать для украинцев временную защиту по действующим правилам и регулировать их статус в Польше по общим правилам для иностранцев.

"В то же время соблюдение закона о законности пребывания беженцев войны под временной защитой или другими формами легального проживания будет обеспечено до 4 марта 2027 года", — сказала Галецкая.

Вето Навроцкого на закон об украинцах в Польше

С одной стороны законопроект польского правительства появился на основе рекомендаций Европейской Комиссии, а с другой стал ответом на вето президента Польши Кароля Навроцкого в начале августа. Польский президент ветировал поправку к закону о помощи украинцам и требовал, чтобы помощь 800+ и другие формы поддержки (в частности медицинские услуги) были доступны только экономически активным беженцам. Он подал собственный законопроект, и правительство подготовило документ с меньшими ограничениями поддержки украинцев.

18 сентября Сенат Польши принял новый закон о помощи украинцам, который продлевал легальное пребывание украинских беженцев до 4 марта 2026 года, однако усиливал контроль за получением социальной помощи и ограничивал доступ к некоторым медицинским услугам.

Президент Навроцкий подписал вторую версию закона 26 сентября 2025 года, однако подчеркнул, что это будет его последняя подпись.

Напомним, глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач 14 октября заявлял, что его страна не может принимать больше украинцев, поскольку их невозможно инкультурировать в польское общество.

В опубликованном 10 июня отчете аудиторской компании Deloitte говорилось, что Польша заработала на украинских беженцах $85 миллиардов за три года полномасштабной войны.