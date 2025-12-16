В Польщі хочуть позбавити українських біженців особливого статусу: що планує уряд

В польському уряді підготували законопроєкт, який має припинити дію спеціального закону про допомогу українцям. Якщо його буде ухвалено, з 4 березня 2026 року українців прирівняють до будь-яких інших іноземців.

Про намір уряду скасувати особливий статус українців у Польщі пише Interia Wydarzenia. За словами журналістів, законопроєкт про припинення дії ухваленого 12 березня 2022 року закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом з'явився на порядку денному кілька днів тому.

"Він передбачає, що після 4 березня 2026 року до всіх українців ставитимуться так само, як і до інших іноземців", — пояснила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.

Остаточно невідомо, що саме передбачає законопроєкт. Перед остаточним ухваленням він має пройти міжвідомчі консультації.

Законопроєкт про українців у Польщі: деталі

В МВС Польщі пояснили, що в разі ухвалення законопроєкту положення спеціального закону будуть скасовуватися поступово, щоб забезпечити плавний перехід між чинним і новим правовим режимом. Це включає такі питання, як виплата сімейних допомог, врегулювання фонду допомоги, який був створений для допомоги українцям, ведення підприємницької діяльності, права студентів, продовження терміну дії віз та інших документів, а також низку прав, пов’язаних з дітьми, які навчаються у польських навчальних закладах. За словами речниці відомства, українські біженці все ще зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але для доступу до інших медичних послуг їм потрібно буде працювати та сплачувати внески. Також батькам доведеться працювати, щоб отримати допомогу на дитину за програмою 800+.

"Більшість біженців знайшли роботу, їхні діти навчаються в школі та інтегрувалися з польськими студентами. Тому подальше збереження закону, який містить спеціальні положення, може створити ризик нерівного ставлення", — пояснила Галецька.

Вона резюмувала, що новий законопроєкт пропонує не продовжувати для українців тимчасовий захист за чинними правилами та регулювати їхній статус у Польщі за загальними правилами для іноземців.

"Водночас дотримання закону щодо законності перебування біженців війни під тимчасовим захистом або іншими формами легального проживання буде забезпечено до 4 березня 2027 року", — сказала Галецька.

Вето Навроцького на закон про українців у Польщі

З одного боку законопроєкт польського уряду з'явився на основі рекомендацій Європейської Комісії, а з іншого став відповіддю на вето президента Польщі Кароля Навроцького на початку серпня. Польський президент ветував поправку до закону про допомогу українцям і вимагав, щоб допомога 800+ та інші форми підтримки (зокрема медичні послуги) були доступні лише економічно активним біженцям. Він подав власний законопроєкт, та уряд підготував документ з меншими обмеженнями підтримки українців.

18 вересня Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям, який подовжував легальне перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, однак посилював контроль за отриманням соціальної допомоги та обмежував доступ до деяких медичних послуг.

Президент Навроцький підписав другу версію закону 26 вересня 2025 року, проте наголосив, що це буде його останній підпис.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі Марчін Пшидач 14 жовтня заявляв, що його країна не може приймати більше українців, оскільки їх неможливо інкультурувати в польське суспільство.

В опублікованому 10 червня звіті аудиторської компанії Deloitte йшлося, що Польща заробила на українських біженцях $85 мільярдів протягом трьох років повномасштабної війни.