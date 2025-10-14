"Ми не хочемо проблем": у президента Польщі заявили, що не можуть приймати більше українців

В адміністрації президента Польщі заявили, що наплив біженців перевищує можливість інкультурувати їх у польське суспільство. Польська влада говорить, що не може допустити створення окремих "округів" мігрантів.

Related video

На питання про українських біженців у Польщі відповів голова Бюро міжнародної політики в адміністрації президента Марчін Пшидач в ефірі радіо RMF FM 14 жовтня. Він сказав, що польське суспільство є відкритим, однак масштаб імміграції перевищує можливості приймати людей і інкультурувати їх — тобто залучати до польської культури, норм, цінностей і традицій.

"Починаються проблеми. І ми таких проблем у Польщі не хочемо. Я думаю, що в цьому сенсі ми вже на межі. Ми більше не можемо прийняти", — сказав Марчін Пшидач.

Ведучий уточнив, чи означає це, що Польща більше не буде приймати українців, та представник адміністрації президента не став відповідати прямо.

"Тут потрібно насамперед почати їх інкультурувати. Це відбувається через освіту, але, звісно, не можна допустити ситуації, за якої будуть створюватися якісь окремі округи. Але вони створюються, це відбувається в цілому у Польщі. Тому я кажу, що не можна допустити цього", — пояснив Пшидач.

Також у контексті міграції він зазначив, що Польща відкрита для прийняття людей, які рятуються від війни, однак рішення має ухвалювати держава, і його не повинні нав'язувати інституції Європейського Союзу. За словами Пшидача, кожна країна повинна вирішувати, чи приймати таких мігрантів назавжди, чи тільки тимчасово підтримувати їх.

Нагадаємо, 14 жовтня ЗМІ писали, що Польща посилює правила виплат "800+". З лютого 2026 року українцям потрібно буде документально доводити, що вони дійсно працюють в країні.

13 жовтня ЗМІ розповідали, що в Польщі рекордно знизилася підтримка українських біженців. За даними опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), половина жителів Польщі переконані, що допомога українцям стала занадто масштабною.