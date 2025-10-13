Втомилися допомагати: у Польщі рекордно знизилася підтримка українських біженців

Уперше з 2014 року, коли аналітики почали проводити подібні дослідження, кількість противників прийому українських біженців сягнула рекордних 45%.

Половина поляків вважає, що їхня країна надає українцям надмірну допомогу, а рівень підтримки біженців впав до мінімуму за останні роки. Про це йдеться в опитуванні Центру дослідження громадської думки (CBOS), передає телеканал Polsat.

В останні пів року настрої помітно погіршилися. Уперше з 2014 року, коли CBOS почав проводити подібні дослідження, кількість противників прийому українських біженців сягнула рекордних 45%. При цьому кількість тих, хто схвалює підтримку, знизилася до історичного мінімуму.

Половина жителів Польщі впевнена, що допомога українцям стала занадто масштабною. Ще 46% вважають нинішній обсяг підтримки прийнятним. Найбільш критично налаштовані чоловіки, люди похилого віку, городяни і громадяни з високим рівнем доходу та освіти. Серед прихильників лівих партій, включно з "Громадянською коаліцією" і Razem, зберігається вищий рівень підтримки — понад 70%.

Особливо гострі суперечки викликає питання соціальних пільг. 58% поляків упевнені, що доступ до програм на кшталт "800 плюс" (щомісячна виплата на дитину) і безоплатної меддопомоги мають отримувати тільки ті українці, хто працює і платить податки в Польщі. Ще 25% вважають, що подібні права мають надаватися виключно офіційним біженцям, а 12% виступають проти будь-яких пільг для українців.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

7 жовтня Фокус з посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.