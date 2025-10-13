Устали помогать: в Польше рекордно снизилась поддержка украинских беженцев

Впервые с 2014 года, когда аналитики начали проводить подобные исследования, число противников приема украинских беженцев достигло рекордных 45%.

Половина поляков считает, что их страна оказывает украинцам чрезмерную помощь, а уровень поддержки беженцев упал до минимума за последние годы. Об этом говорится в опросе Центра исследования общественного мнения (CBOS), передает телеканал Polsat.

В последние полгода настроения заметно ухудшились. Впервые с 2014 года, когда CBOS начал проводить подобные исследования, число противников приема украинских беженцев достигло рекордных 45%. При этом количество тех, кто одобряет поддержку, снизилось до исторического минимума.

Половина жителей Польши уверена, что помощь украинцам стала слишком масштабной. Еще 46% считают нынешний объем поддержки приемлемым. Наиболее критично настроены мужчины, пожилые люди, горожане и граждане с высоким уровнем дохода и образования. Среди сторонников левых партий, включая "Гражданскую коалицию" и Razem, сохраняется более высокий уровень поддержки — свыше 70%.

Особенно острые споры вызывает вопрос социальных льгот. 58% поляков уверены, что доступ к программам вроде "800 плюс" (ежемесячная выплата на ребенка) и бесплатной медпомощи должны получать только те украинцы, кто работает и платит налоги в Польше. Еще 25% считают, что подобные права должны предоставляться исключительно официальным беженцам, а 12% выступают против любых льгот для украинцев.

Напомним, 3 октября СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

7 октября Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.