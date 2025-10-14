"Мы не хотим проблем": у президента Польши заявили, что не могут принимать больше украинцев

В администрации президента Польши заявили, что наплыв беженцев превышает возможность инкультурировать их в польское общество. Польские власти говорят, что не могут допустить создания отдельных "округов" мигрантов.

На вопрос об украинских беженцах в Польше ответил глава Бюро международной политики в администрации президента Марчин Пшидач в эфире радио RMF FM 14 октября. Он сказал, что польское общество является открытым, однако масштаб иммиграции превышает возможности принимать людей и инкультурировать их — то есть приобщать к польской культуре, нормам, ценностям и традициям.

"Начинаются проблемы. И мы таких проблем в Польше не хотим. Я думаю, что в этом смысле мы уже на грани. Мы больше не можем принять", — сказал Марчин Пшидач.

Ведущий уточнил, означает ли это, что Польша больше не будет принимать украинцев, и представитель администрации президента не стал отвечать прямо.

"Здесь нужно прежде всего начать их инкультурировать. Это происходит через образование, но, конечно, нельзя допустить ситуации, при которой будут создаваться какие-то отдельные округа. Но они создаются, это происходит в целом в Польше. Поэтому я говорю, что нельзя допустить этого", — пояснил Пшидач.

Также в контексте миграции он отметил, что Польша открыта для принятия людей, которые спасаются от войны, однако решение должно принимать государство, и его не должны навязывать институты Европейского Союза. По словам Пшидача, каждая страна должна решать, принимать ли таких мигрантов навсегда, или только временно поддерживать их.

