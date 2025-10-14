Польша ужесточает правила выплат "800+": о чем важно знать украинцам

Польское учреждение социального страхования (ZUS) объявило о внедрении новой системы контроля за получателями популярного пособия "800+".

Изменения затронут не только граждан Польши, но и украинцев, которые продолжают проживать в стране и получают государственную помощь. Об этом сообщает издание inpoland.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с февраля 2026 года, получение выплат будет зависеть от подтверждения факта занятости и проживания на территории Польши. Уже с этого времени украинцам придется документально доказывать, что они действительно работают в стране, а с июня те же требования начнут действовать и для других иностранцев.

Чтобы сохранить право на получение пособия, получатели должны будут продемонстрировать доход не менее 50% от минимальной заработной платы, которая в 2025 году составляет 2 333 злотых брутто. Проверка будет происходить автоматически: ZUS будет получать необходимые данные от других государственных структур. Однако в отдельных случаях гражданам придется самостоятельно подавать документы, подтверждающие занятость или проживание.

По словам представителей ZUS, новая система мониторинга позволит оперативно выявлять тех, кто потерял работу или покинул страну. В таких случаях выплаты будут автоматически приостанавливаться.

Напомним, Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.

Украинcкий журналист Виталий Мазуренко лишился должности замглавного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".