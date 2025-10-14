Польща посилює правила виплат "800+": про що важливо знати українцям

Польська установа соціального страхування (ZUS) оголосила про впровадження нової системи контролю за одержувачами популярної допомоги "800+".

Зміни стосуватимуться не тільки громадян Польщі, а й українців, які продовжують проживати в країні та отримують державну допомогу. Про це повідомляє видання inpoland.

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності з лютого 2026 року, отримання виплат залежатиме від підтвердження факту зайнятості та проживання на території Польщі. Уже з цього часу українцям доведеться документально доводити, що вони справді працюють у країні, а з червня ті самі вимоги почнуть діяти і для інших іноземців.

Щоб зберегти право на отримання допомоги, одержувачі повинні будуть продемонструвати дохід щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить 2 333 злотих брутто. Перевірка відбуватиметься автоматично: ZUS отримуватиме необхідні дані від інших державних структур. Однак в окремих випадках громадянам доведеться самостійно подавати документи, що підтверджують зайнятість або проживання.

За словами представників ZUS, нова система моніторингу дасть змогу оперативно виявляти тих, хто втратив роботу або покинув країну. У таких випадках виплати будуть автоматично припинятися.

Нагадаємо, Навроцький ветував законопроєкт про соціальні виплати для безробітних українців. Фінансове становище країни за ці роки змінилося, зауважував він.

Український журналіст Віталій Мазуренко позбувся посади заступника головного редактора сайту Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцького. На його думку, президент Польщі "поводиться як пахан".