Ирина Билык заинтриговала фанатов: что в сети активно обсуждают (фото)

Украинская певица Ирина Билык не перестает интриговать поклонников. После признания о личной жизни и отношении к мужчинам за 40 она затронула тему своего творчества.

На этот раз исполнительница поделилась видео в Instagram и заставила фанатов гадать, что же их ждет совсем скоро. К опубликованному ролику Ирина Билык добавила загадочную подпись.

Ирина Билык заинтриговала

"Угадайте, перевод какой песни будет следующим?" — написала народная артистка Украины.

На видео Ирина позировала в красной меховой шапке и ярком салатовом наряде.

В комментариях высказывались разные мнения:

"Как только вижу вас в такой шапке, сразу вспоминаю любимую "Мне не жаль тебя".

"Хотелось бы "Рябина алая".

"Мы будем вместе".

"Новогоднего хочется".

"Судя по цветам Любовь-яд".

"А я поверила в Деда Мороза".

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

"Франсуа" Ирины Билык

Интересно, что накануне Telegram-канал "что ты знаешь о Бобуле?" сообщил, что совсем скоро будет дуэт Билык и Христины Соловий.

"По секрету: Христина Соловий записала дуэт с Ириной Билык — кавер на "Франсуа" из культового альбома "Так просто" (1996). Премьера в пятницу. Это первая ласточка из анонсированного Соловий альбома, вдохновленного украинскими музыкальными 90-ми. Кроме Билык, планируются фиты с El Кравчуком и Мертвим Півнем", — написала авторка канала.

