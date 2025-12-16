Ирина Билык заинтриговала фанатов: что в сети активно обсуждают (фото)
Украинская певица Ирина Билык не перестает интриговать поклонников. После признания о личной жизни и отношении к мужчинам за 40 она затронула тему своего творчества.
На этот раз исполнительница поделилась видео в Instagram и заставила фанатов гадать, что же их ждет совсем скоро. К опубликованному ролику Ирина Билык добавила загадочную подпись.
Ирина Билык заинтриговала
"Угадайте, перевод какой песни будет следующим?" — написала народная артистка Украины.
На видео Ирина позировала в красной меховой шапке и ярком салатовом наряде.
В комментариях высказывались разные мнения:
- "Как только вижу вас в такой шапке, сразу вспоминаю любимую "Мне не жаль тебя".
- "Хотелось бы "Рябина алая".
- "Мы будем вместе".
- "Новогоднего хочется".
- "Судя по цветам Любовь-яд".
- "А я поверила в Деда Мороза".
"Франсуа" Ирины Билык
Интересно, что накануне Telegram-канал "что ты знаешь о Бобуле?" сообщил, что совсем скоро будет дуэт Билык и Христины Соловий.
"По секрету: Христина Соловий записала дуэт с Ириной Билык — кавер на "Франсуа" из культового альбома "Так просто" (1996). Премьера в пятницу. Это первая ласточка из анонсированного Соловий альбома, вдохновленного украинскими музыкальными 90-ми. Кроме Билык, планируются фиты с El Кравчуком и Мертвим Півнем", — написала авторка канала.
