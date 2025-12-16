"Выжить или жить": Ирина Билык заговорила о том, что "сегодня важнее"

Украинская певица Ирина Билык поделилась в соцсетях постом, который заставил многих задуматься над собственным состоянием и приоритетами. Артистка опубликовала фото с букетами цветов и обратилась к аудитории с философским вопросом.

В своем Instagram она предложила подписчикам подумать, что для них сейчас важнее — простое выживание или полноценная жизнь.

"Что для вас сегодня важнее — выжить или жить?" — написала артистка.

Реакции людей

Публикация вызвала активную реакцию пользователей. Часть подписчиков отмечает, что вынуждена адаптироваться к сложным реалиям, одновременно не теряя желания жить наполненно и с надеждой на будущее.

"Выжить, чтобы дальше иметь возможность жить";

"Жить и радоваться, каждой мелочи";

"Однозначно жить. Сегодняшним, прошлым и будущим... Так просто";

"Жить, потому что только так можно быть счастливой".

Другие интересные сообщения Ирины Билык

Артистка любит писать посты в соцсети, которые интригуют. Например, ранее Ирина Билык удивила аудиторию вопросом о потусторонней жизни: "А если потусторонняя жизнь существует — кого бы вы хотели там встретить?", — написала знаменитость.

Еще одно сообщение вообще намекнуло фанатам, что певица может рассматривать отношения с женщиной. На своей странице Билык опубликовала фото, на котором изображены две женские руки, одна из которых крепко сжимает другую. В подписи к фото исполнительница задала вопрос: "Может ли женская дружба перерасти в нечто большее?".

