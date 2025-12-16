"Вижити чи жити": Ірина Білик заговорила про те, що "сьогодні важливіше"

Українська співачка Ірина Білик поділилася в соцмережах дописом, який змусив багатьох замислитися над власним станом і пріоритетами. Артистка опублікувала фото з букетами квітів та звернулася до аудиторії з філософським питанням.

У своєму Instagram вона запропонувала підписникам поміркувати, що для них нині є важливішим — просте виживання чи повноцінне життя.

"Що для вас сьогодні важливіше — вижити чи жити?" — написала артистка.

Реакції людей

Публікація викликала активну реакцію користувачів. Частина підписників наголошує, що змушена адаптуватися до складних реалій, водночас не втрачаючи бажання жити наповнено та з надією на майбутнє.

"Вижити, щоб далі мати можливість жити";

"Жити і радіти, кожній дрібничці";

"Однозначно жити. Сьогоднішнім, минулим і майбутнім… Так просто";

"Жити, бо тільки так можна бути щасливою".

Інші цікаві дописи Ірини Білик

Артистка полюбляє писати дописи в соцмережі, які інтригують. Наприклад, раніше Ірина Білик здивувала аудиторію питанням про потойбічне життя: "А якщо потойбічне життя існує — кого б ви хотіли там зустріти?", — написала знаменитість.

Ще один допис взагалі натякнув фанатам, що співачка може розглядати стосунки з жінкою. На своїй сторінці Білик опублікувала фото, на якому зображені дві жіночі руки, одна з яких міцно стискає іншу. У підписі до фото виконавиця поставила запитання: "Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?".

