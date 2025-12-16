"Вижити чи жити": Ірина Білик заговорила про те, що "сьогодні важливіше"
Українська співачка Ірина Білик поділилася в соцмережах дописом, який змусив багатьох замислитися над власним станом і пріоритетами. Артистка опублікувала фото з букетами квітів та звернулася до аудиторії з філософським питанням.
У своєму Instagram вона запропонувала підписникам поміркувати, що для них нині є важливішим — просте виживання чи повноцінне життя.
"Що для вас сьогодні важливіше — вижити чи жити?" — написала артистка.
Реакції людей
Публікація викликала активну реакцію користувачів. Частина підписників наголошує, що змушена адаптуватися до складних реалій, водночас не втрачаючи бажання жити наповнено та з надією на майбутнє.
- "Вижити, щоб далі мати можливість жити";
- "Жити і радіти, кожній дрібничці";
- "Однозначно жити. Сьогоднішнім, минулим і майбутнім… Так просто";
- "Жити, бо тільки так можна бути щасливою".
Інші цікаві дописи Ірини Білик
Артистка полюбляє писати дописи в соцмережі, які інтригують. Наприклад, раніше Ірина Білик здивувала аудиторію питанням про потойбічне життя: "А якщо потойбічне життя існує — кого б ви хотіли там зустріти?", — написала знаменитість.
Ще один допис взагалі натякнув фанатам, що співачка може розглядати стосунки з жінкою. На своїй сторінці Білик опублікувала фото, на якому зображені дві жіночі руки, одна з яких міцно стискає іншу. У підписі до фото виконавиця поставила запитання: "Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?".
