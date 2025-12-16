Ірина Білик заінтригувала фанатів: що в мережі активно обговорюють (фото)
Українська співачка Ірина Білик не перестає інтригувати прихильників. Після зізнання про особисте життя та ставлення до чоловіків за 40 вона порушила тему своєї творчості.
Цього разу виконавиця поділилася відео в Instagram і змусила фанатів гадати, що ж на них чекає зовсім скоро. До опублікованого ролика Ірина Білик додала загадковий підпис.
Ірина Білик заінтригувала
"Вгадайте, переклад якої пісні буде наступним?" — написала народна артистка України.
На відео Ірина позувала в червоній хутряній шапці та яскравому салатовому вбранні.
У коментарях висловлювалися різні думки:
- "Щойно бачу вас у такій шапці, одразу згадую улюблену "Мені не шкода тебе, мені шкода цієї зими".
- "Хотілося б "Горобина червона".
- "Ми будемо разом".
- "Новорічного хочеться".
- "Судячи з кольорів Любов-яд".
- "А я повірила в Діда Мороза".
"Франсуа" Ірини Білик
Цікаво, що напередодні Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?" повідомив, що зовсім скоро буде дует Білик та Христини Соловій.
"По-секрету: Христина Соловій записала дует із Іриною Білик — кавер на "Франсуа" із культового альбому "Так просто" (1996). Прем'єра у п'ятницю. Це перша ластівка із анонсованого Соловій альбому, натхненного українськими музичними 90-ми. Окрім Білик, плануються фіти із El Кравчуком та Мертвим Півнем", — написала авторка каналу.
