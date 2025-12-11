"Вже не перебираю": співачка Ірина Білик заговорила про чоловіка за 40

55-річна українська співачка Ірина Білик висловилася про свої вподобання в чоловіках. Вона зізналася, що вже не така вибаглива, як була колись.

Зірка заговорила про це під час ефіру на "Нашому радіо", у якому ділилася подробицями свого новорічного шоу, яке планує провести прямо ввечері 31 грудня.

Ірина Білик про чоловіків

Під час розмови про передноворічний концерт народна артистка раптом перейшла до теми чоловіків.

Ірина Білик зізналася, що її приваблюють чоловіки за 40 років. Ба більше, несподівано наголосила, що більше "не перебирає" варіантами. Знаменитість заінтригувала, що якщо на концерті раптом з’явиться чоловік її типажу — вона запросить його на сцену.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

"Я запрошу на сцену найактивнішого і ми разом заспіваємо та сфотографуємося. Це буде подарунком на Новий рік моїм прихильникам. Не знаю поки, де я буду. Тому якщо вийде молодий красивий. Або не дуже молодий, я вже готова. Я вже не така, як раніше. Я вже не перебираю. Якщо буде класний чоловік за 40, я його теж із задоволенням поставлю поруч", — сміється артистка.

Відео дня

Ірина Білик з колишнім чоловіком Асланом Ахмадовим Фото: Instagram

Зокрема, зірка зізналася, що вже зробила репетицію, зварила холодець, але костюму ще не має.

Чоловіки Ірини Білик

У 2000-х роках Білик мала гучний роман з хореографом Дмитром Коляденком. Після цього вона закрутила роман із молодшим на 15 років хореографом Дмитром Дікусаром.

Уже у 2015 році виконавиця одружилася з Асланом Ахмадовим, російським фотографом. У 2015 році сурогатна мати народила парі сина Табріза. У 2021 пара розлучилася.

Наразі Білик офіційно не перебуває у стосунках. У неї також є старший син Гліб від від манекенника Андрія Оверчука.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Ірина Білик представила новий трек та відеороботу під назвою "Запам’ятай".

Білик зустрілася з Валерієм Залужним у Лондоні. А колишній головнокомандувач ЗСУ написав особливе звернення до артистки.

Крім того, виконавиця свого часу вона мала низку гучних романів, за якими уважно спостерігали її фанати і не тільки.