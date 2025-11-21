"Я вражена": Білик зустрілася із Залужним та показала особливий подарунок від нього (фото)

Українська співачка Ірина Білик зустрілася з Валерієм Залужним у Лондоні. Ба більше, колишній головнокомандувач ЗСУ написав особливе звернення до артистки.

Зірка сцени перебувала за кордоном, де мала зустріч з послом України у Великій Британії. Кадрами події Білик поділилася в Instagram.

"Неймовірна зустріч з Валерієм Залужним! Я вражена людяністю і щирістю справжнього Українця!" — написала зірка сцени.

Ірина Білик зустрілася з Валерієм Залужним Фото: instagram/bilyk_iryna

Ба більше, Ірина Білик отримала в подарунок листівки з підписами Залужного. Також колишній головнокомандувач подарував співачці свою книжку, у якій написав особисте звернення: "Народній артистці України з великою повагою і шаною від автора, шаленого фаната особливої творчості, пронизаної любовʼю, теплом і світлом. У цій книзі частина вашого тепла, що колись заполонило моє серце. Дякую за юність, світло, любов і мрії".

Судячи з підпису, зустріч відбулася 19 листопада.

Реакція людей

Українці в коментарях почали просити повернути Валерія Федоровича додому:

"Нам він дуже треба".

"Привезіть його назад"

"Іруся, передай Залужному , що його чекають в Україні!!!".

Книжка Залужного Фото: instagram/bilyk_iryna

