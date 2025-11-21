"Я поражена": Билык встретилась с Залужным и показала особый подарок от него (фото)
Украинская певица Ирина Билык встретилась с Валерием Залужным в Лондоне. Более того, бывший главнокомандующий ВСУ написал особое обращение к артистке.
Звезда сцены находилась за границей, где имела встречу с послом Украины в Великобритании. Кадрами события Билык поделилась в Instagram.
"Невероятная встреча с Валерием Залужным! Я поражена человечностью и искренностью настоящего Украинца!" — написала звезда сцены.
Более того, Ирина Билык получила в подарок открытки с подписями Залужного. Также бывший главнокомандующий подарил певице свою книгу, в которой написал личное обращение: "Народной артистке Украины с большим уважением и почетом от автора, безумного фаната особого творчества, пронизанного любовью, теплом и светом. В этой книге часть вашего тепла, которое когда-то заполонило мое сердце. Спасибо за юность, свет, любовь и мечты".
Судя по подписи, встреча состоялась 19 ноября.
Реакция людей
Украинцы в комментариях начали просить вернуть Валерия Федоровича домой:
- "Нам он очень нужен".
- "Привезите его обратно"
- "Ируся, передай Залужному, что его ждут в Украине!!!".
