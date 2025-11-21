"Я поражена": Билык встретилась с Залужным и показала особый подарок от него (фото)

Украинская певица Ирина Билык встретилась с Валерием Залужным в Лондоне. Более того, бывший главнокомандующий ВСУ написал особое обращение к артистке.

Звезда сцены находилась за границей, где имела встречу с послом Украины в Великобритании. Кадрами события Билык поделилась в Instagram.

"Невероятная встреча с Валерием Залужным! Я поражена человечностью и искренностью настоящего Украинца!" — написала звезда сцены.

Ирина Билык встретилась с Валерием Залужным Фото: instagram/bilyk_iryna

Более того, Ирина Билык получила в подарок открытки с подписями Залужного. Также бывший главнокомандующий подарил певице свою книгу, в которой написал личное обращение: "Народной артистке Украины с большим уважением и почетом от автора, безумного фаната особого творчества, пронизанного любовью, теплом и светом. В этой книге часть вашего тепла, которое когда-то заполонило мое сердце. Спасибо за юность, свет, любовь и мечты".

Судя по подписи, встреча состоялась 19 ноября.

Реакция людей

Украинцы в комментариях начали просить вернуть Валерия Федоровича домой:

"Нам он очень нужен".

"Привезите его обратно"

"Ируся, передай Залужному, что его ждут в Украине!!!".

Книга Залужного Фото: instagram/bilyk_iryna

